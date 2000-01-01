«Мог быть на уровне с Месси, просто не хотел». Куда пропал и как сейчас выглядит Снейдер

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Что стало с Уэсли Снейдером и как он сейчас выглядит
Что стало с Уэсли Снейдером и как он сейчас выглядит
Снейдер закончил карьеру в 2018-м и с этого момента сильно изменился. Он хотел стать агентом или тренером, но пока в основном много ест.
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Начало карьеры в «Аяксе»
Начало карьеры в «Аяксе»
С первых дней карьеры Снейдер боролся с лишним весом и во многом себя ограничивал. Но это не мешало начать восхождение к топам. В «Аяксе» он провёл 17 лет, а в последнем сезоне забил 18 мячей. Оффер из «Реала» подоспел вовремя. 
Кульминация – трансфер в «Интер»
Кульминация – трансфер в «Интер»
Со временем он потух в Мадриде – всё из-за прихода Роналду и Кака. Уэсли не вписывался в образ «галактикос», тогда его пригласил «Интер». Итог – два чемпионства, победа в ЛЧ и параллельно серебро ЧМ-2010. 
Рекордсмен по матчам за сборную Нидерландов
Рекордсмен по матчам за сборную Нидерландов
Он играл за Голландию 15 лет, забил 31 гол. Брал серебро и бронзу чемпионатов мира (в 2010-м и 2014-м соответственно), а также является рекордсменом по числу проведенных матчей – 134 игры (22 — в качестве капитана). 
Финиш карьеры в Катаре
Финиш карьеры в Катаре
После «Интера» Уэсли заканчивал – четыре года в Турции, год во Франции и Катаре. В последнем клубе он в основном лечился. А когда объявил о расторжении контракта, журналисты сняли его на одном из матчей с большим животом. 
Прощальный матч в Голландии
Прощальный матч в Голландии
Прощальный матч вышел выставочным – он сыграл в форме «Утрехта» – команды из города, где родился. Он благодарил всех, планировал стать агентом или ментором для футболистов и пойти на тренерские курсы. «Но сначала – в буфет» – произнёс уже заплывший Уэсли.
Почему он так и не стал великим?
Почему он так и не стал великим?
Цитата, описывающая карьеру Снейдера: «Я мог бы быть на уровне с Криштиану, Месси, другими великими игроками. Но просто не хотел. Не хотел работать слишком упорно».
Что делает сейчас?
Что делает сейчас?
Пока Уэсли не удалось воплотить мечту о работе агентом. Он всё также веселится, а иногда участвует в благотворительных матчах – недавно собирал деньги в поддержку Украине. Но выглядит ещё более полным.
«Мог быть на уровне с Месси, просто не хотел». Куда пропал и как сейчас выглядит Снейдер
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