«Ростов» с Карпиным заиграл как лидер! А игрок «Арсенала» чуть не подрался со своими

Супермомент и злость Евгения Маркова

На 90+5-й минуте «Арсенал» упустил верную возможность сравнять счёт: мяч прошёл в сантиметрах от штанги после удара Маркова. Свою злость форвард выместил на болельщиках, когда игроки хозяев подошли к фанатской трибуне после финального свистка. У «Арсенала» два очка в шести матчах – фанаты недовольны происходящим.