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Карпин снова победил! Невероятное преображение «Ростова»
Карпин снова победил! Невероятное преображение «Ростова»
У южан третья победа подряд!
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Комличенко продлил голевую серию
Комличенко продлил голевую серию
В 25-м туре «Ростов» провёл шестой матч после возвращения Валерия Карпина – и снова победил. На 10-й минуте встречи гостей вывел вперёд Николай Комличенко: форвард забил в третьем туре подряд.
Новая звезда «Ростова» – Щетинин
Новая звезда «Ростова» – Щетинин
Ассистировал нападающему Кирилл Щетинин. Валерий Карпин доверяет 20-летнему полузащитнику, который отметился голами в ворота «Нижнего Новгорода» и «Локомотива».
Смольников подарил надежду «Арсеналу»
Смольников подарил надежду «Арсеналу»
Опытный защитник сравнял счёт на 44-й минуте. Игорь успел на добивание и пробил мимо Сергея Песьякова. Для Смольникова это первый гол в чемпионате России с сезона-2018/2019.
Победный гол Дмитрия Полоза
Победный гол Дмитрия Полоза
Во втором тайме Карпин произвёл четыре замены за 12 минут, но победу гостям принёс всё тот же Полоз. У него 12 голов в 22 матчах РПЛ.
Супермомент и злость Евгения Маркова
Супермомент и злость Евгения Маркова
На 90+5-й минуте «Арсенал» упустил верную возможность сравнять счёт: мяч прошёл в сантиметрах от штанги после удара Маркова. Свою злость форвард выместил на болельщиках, когда игроки хозяев подошли к фанатской трибуне после финального свистка. У «Арсенала» два очка в шести матчах – фанаты недовольны происходящим.
Молодые игроки «Ростова»
Молодые игроки «Ростова»
«Ростов» с молодыми Ланговичем, Мелёхиным, Сильяновым, Щетининым в составе продлил победную серию до трёх матчей. В пяти последних турах команда Карпина набрала 10 очков: лучше результат только у «Динамо» (13) и «Зенита» (11).
«Ростов» с Карпиным заиграл как лидер! А игрок «Арсенала» чуть не подрался со своими
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