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Беллингем мило позаботился о болбое. Видео
Беллингем мило позаботился о болбое. Видео
Джуд Беллингем показал, что он не только крутой футболист. Во время матча кубка Испании с «Арандиной» полузащитник заметил, что болбой очень замёрз. Беллингем подошёл к мальчику и отдал ему свой плед. Милый поступок!
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Беллингем отдал свой плед замёрзшему болбою. Видео милого поступка!
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