Беллингем отдал свой плед замёрзшему болбою. Видео милого поступка!

Беллингем мило позаботился о болбое. Видео

Джуд Беллингем показал, что он не только крутой футболист. Во время матча кубка Испании с «Арандиной» полузащитник заметил, что болбой очень замёрз. Беллингем подошёл к мальчику и отдал ему свой плед. Милый поступок!