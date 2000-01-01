Беллингем мило позаботился о болбое. Видео
Джуд Беллингем показал, что он не только крутой футболист. Во время матча кубка Испании с «Арандиной» полузащитник заметил, что болбой очень замёрз. Беллингем подошёл к мальчику и отдал ему свой плед. Милый поступок!
Беллингем отдал свой плед замёрзшему болбою. Видео милого поступка!
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