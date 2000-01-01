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Беллингем повторил рекорд Дзюбы в ЛЧ
Беллингем повторил рекорд Дзюбы в ЛЧ
Джуд Беллингем отметился голевой передачей в матче с «РБ Лейпциг». Благодаря этому полузащитник «Реала» повторил крутой рекорд Артёма Дзюбы в Лиге чемпионов!
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Крутая статистика
Крутая статистика
Беллингем — лишь четвёртый игрок с сезона-2003/2004, когда начала собираться статистика, который отметился результативными действиями в шести первых матчах в ЛЧ за новый клуб. На счету Джуда сейчас четыре гола и четыре ассиста.
Первопроходец
Первопроходец
Первым, кому удалось подобное, был Артём Дзюба. В сезоне-2015/2016 форвард забил шесть голов и сделал два ассиста за «Зенит».
Рекордсмены
Рекордсмены
Позднее рекорд россиянина повторяли Килиан Мбаппе (сезон-2017/2018, 4+3 за «ПСЖ») и Себастьен Аллер (сезон-2021/2022, 10+2 за «Аякс»).
Беллингем повторил рекорд Дзюбы в Лиге чемпионов
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