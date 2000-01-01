Беллингем повторил рекорд Дзюбы в Лиге чемпионов

Крутая статистика

Беллингем — лишь четвёртый игрок с сезона-2003/2004, когда начала собираться статистика, который отметился результативными действиями в шести первых матчах в ЛЧ за новый клуб. На счету Джуда сейчас четыре гола и четыре ассиста.