Топ-матчи вторника: Португалия — Чехия и Турция — Грузия на Евро-2024, финал НБА, теннис

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Посмотреть все события 18 июня в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏆🏀 3:30: «Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс», плей-офф НБА, финал, пятый матч

Интрига: «кельты» станут чемпионами на домашней арене или же Дончич с Ирвингом продолжат борьбу в финале НБА?

«Бостон Селтикс» довольно уверенно выиграл три матча в финальной серии с «Даллас Маверикс». Уже многие похоронили «бродяг» во главе с Лукой Дончичем и Кайри Ирвингом. Но лидеры вместе с напарниками по команде выиграли четвёртый матч в Далласе. Серия переезжает в Массачусетс, где «кельты» будут играть при поддержке домашних трибун. Может быть, в этом и заключался их коварный план? Теперь недооценки соперника быть не должно, и каждой из команд необходимо сражаться за победу от начала и до конца встречи. Узнаем ли мы чемпиона 2024 года?

🎾 13:00*: Маркос Гирон (США) — Андрей Рублёв (Россия, 4), Галле, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: реабилитируется ли Рублёв во время травяной серии?

Андрей Рублёв после раннего схода на «Ролан Гаррос» начинает травяной сезон в Галле. Его первым соперником стал американец Маркос Гирон. Теннисисты ранее встречались дважды, и в обоих случаях сильнее был россиянин — в Роттердаме-2021 и Риме-2024. Победитель нового матча сразится во втором круге с кем-то из пары Маттео Берреттини — Алекс Михельсен.

🎾 15:00*: Вероника Кудерметова (Россия, Q) — Людмила Самсонова (Россия), Берлин, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продолжит ли Самсонова победную серию?

Людмила Самсонова только что завоевала титул в Хертогенбосхе, пройдя пять соперниц, в том числе и соотечественницу Екатерину Александрову в полуфинале. Теперь, чтобы продлить победную серию, Людмиле необходимо справиться на старте турнира в Берлине с ещё одной россиянкой — Вероникой Кудерметовой, которая успешно преодолела квалификацию. Девушки ранее встречались пять раз, и счёт пока 3-2 в пользу Вероники. Она была сильнее в Индиан-Уэллсе-2021, Берлине-2022 и на WTA Elite Trophy — 2023, а Людмила — в Берлине-2021 и Абу-Даби-2023. Победительница новой встречи далее сразится с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

⚽️ 19:00: Турция — Грузия, ЧЕ-2024, группа F. 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как завершится дебютный матч Грузии на Евро?

Грузия впервые в истории отобралась на чемпионат Европы. Команду сейчас тренирует бывший французский защитник Вилли Саньоль, поигравший в своё время за «Баварию». В стыковых матчах грузинские футболисты обыграли Люксембург (2:0), а потом одолели Грецию в серии пенальти. Сборная Турции при определённом раскладе может стать одним из открытий Евро-2024. У команды неплохой состав, а букмекеры называют её второй сборной группы после Португалии. Какого результата добьётся Турция под руководством Винченцо Монтеллы? Ранее команды встречались друг с другом пять раз (три победы Турции, одна ничья, одна победа Грузии).

⚽️ 22:00: Португалия — Чехия, ЧЕ-2024, группа F. 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько минут проведёт на поле Роналду?

Криштиану Роналду — больше не неприкасаемый футболист сборной Португалии. Тренер команды Роберто Мартинес побеседовал с игроком, и стороны достигли компромисса. 39-летний Роналду останется футболистом стартового состава, но тренер может его заменить, в зависимости от потребностей команды. Португалия не заметила соперников в отборе (10 побед в 10 матчах), а Криштиану сыграет на шестом для себя чемпионате Европы (рекордный результат). Чехи сменили тренера сразу после того, как квалифицировались на Евро-2024. Справятся ли они с одним из фаворитов турнира? Чехи одолели португальцев (1:0) на Евро-1996, после чего проиграли сопернику четыре раза подряд (дважды — на чемпионатах Европы).