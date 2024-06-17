Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Австрия — Франция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 18 июня 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: Португалия — Чехия и Турция — Грузия на Евро-2024, финал НБА, теннис
Михаил Георгиев
Спортивные события 18 июня
Аудио-версия:
Комментарии
Спорт 18 июня: гид по главным событиям дня, смотрим и болеем вместе!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 18 июня в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏆🏀 3:30: «Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс», плей-офф НБА, финал, пятый матч

НБА - плей-офф . Финал. 5-й матч
18 июня 2024, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «кельты» станут чемпионами на домашней арене или же Дончич с Ирвингом продолжат борьбу в финале НБА?

«Бостон Селтикс» довольно уверенно выиграл три матча в финальной серии с «Даллас Маверикс». Уже многие похоронили «бродяг» во главе с Лукой Дончичем и Кайри Ирвингом. Но лидеры вместе с напарниками по команде выиграли четвёртый матч в Далласе. Серия переезжает в Массачусетс, где «кельты» будут играть при поддержке домашних трибун. Может быть, в этом и заключался их коварный план? Теперь недооценки соперника быть не должно, и каждой из команд необходимо сражаться за победу от начала и до конца встречи. Узнаем ли мы чемпиона 2024 года?

Следите за самым интересным вместе с нами:
«Даллас» в состоянии продлить финальную серию плей-офф НБА с «Бостоном»? LIVE
Live
«Даллас» в состоянии продлить финальную серию плей-офф НБА с «Бостоном»? LIVE

🎾 13:00*: Маркос Гирон (США) — Андрей Рублёв (Россия, 4), Галле, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Галле. 1-й круг
18 июня 2024, вторник. 13:00 МСК
Маркос Гирон
53
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Интрига: реабилитируется ли Рублёв во время травяной серии?

Андрей Рублёв после раннего схода на «Ролан Гаррос» начинает травяной сезон в Галле. Его первым соперником стал американец Маркос Гирон. Теннисисты ранее встречались дважды, и в обоих случаях сильнее был россиянин — в Роттердаме-2021 и Риме-2024. Победитель нового матча сразится во втором круге с кем-то из пары Маттео Берреттини — Алекс Михельсен.

Андрей решил не участвовать в Играх-2024:
Рублёв и ещё двое теннисистов от России не сыграют на Олимпиаде. А вот Мирра хочет поехать
Рублёв и ещё двое теннисистов от России не сыграют на Олимпиаде. А вот Мирра хочет поехать

🎾 15:00*: Вероника Кудерметова (Россия, Q) — Людмила Самсонова (Россия), Берлин, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Берлин. 1-й круг
18 июня 2024, вторник. 15:00 МСК
Вероника Кудерметова
35
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Интрига: продолжит ли Самсонова победную серию?

Людмила Самсонова только что завоевала титул в Хертогенбосхе, пройдя пять соперниц, в том числе и соотечественницу Екатерину Александрову в полуфинале. Теперь, чтобы продлить победную серию, Людмиле необходимо справиться на старте турнира в Берлине с ещё одной россиянкой — Вероникой Кудерметовой, которая успешно преодолела квалификацию. Девушки ранее встречались пять раз, и счёт пока 3-2 в пользу Вероники. Она была сильнее в Индиан-Уэллсе-2021, Берлине-2022 и на WTA Elite Trophy — 2023, а Людмила — в Берлине-2021 и Абу-Даби-2023. Победительница новой встречи далее сразится с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Людмила уже достигла успеха на траве в этом сезоне:
Самсонова завоевала пятый титул в карьере! В финале россиянка победила чемпионку US Open
Самсонова завоевала пятый титул в карьере! В финале россиянка победила чемпионку US Open

⚽️ 19:00: Турция — Грузия, ЧЕ-2024, группа F. 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Турция
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как завершится дебютный матч Грузии на Евро?

Грузия впервые в истории отобралась на чемпионат Европы. Команду сейчас тренирует бывший французский защитник Вилли Саньоль, поигравший в своё время за «Баварию». В стыковых матчах грузинские футболисты обыграли Люксембург (2:0), а потом одолели Грецию в серии пенальти. Сборная Турции при определённом раскладе может стать одним из открытий Евро-2024. У команды неплохой состав, а букмекеры называют её второй сборной группы после Португалии. Какого результата добьётся Турция под руководством Винченцо Монтеллы? Ранее команды встречались друг с другом пять раз (три победы Турции, одна ничья, одна победа Грузии).

Поступок, который заслуживает уважения:
Грузинский фанат проехал 4000 км на скутере, чтобы вручить сборной особый подарок. Видео
Истории
Грузинский фанат проехал 4000 км на скутере, чтобы вручить сборной особый подарок. Видео

⚽️ 22:00: Португалия — Чехия, ЧЕ-2024, группа F. 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько минут проведёт на поле Роналду?

Криштиану Роналду — больше не неприкасаемый футболист сборной Португалии. Тренер команды Роберто Мартинес побеседовал с игроком, и стороны достигли компромисса. 39-летний Роналду останется футболистом стартового состава, но тренер может его заменить, в зависимости от потребностей команды. Португалия не заметила соперников в отборе (10 побед в 10 матчах), а Криштиану сыграет на шестом для себя чемпионате Европы (рекордный результат). Чехи сменили тренера сразу после того, как квалифицировались на Евро-2024. Справятся ли они с одним из фаворитов турнира? Чехи одолели португальцев (1:0) на Евро-1996, после чего проиграли сопернику четыре раза подряд (дважды — на чемпионатах Европы).

Криштиану не намерен прощаться с футболом:
Криштиану Роналду планирует сыграть на чемпионате мира 2026 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android