Погба отмечает победу Франции в серии пенальти с Португалией. Видео

Погба отмечает победу Франции по пенальти. Видео

Поль Погба, дисквалифицированный за употребление допинга, не может помочь сборной Франции на Евро-2024. Но вы только посмотрите, как футболист радовался победе своей команды после серии пенальти с Португалией — 0:0 (5:3 пен.).