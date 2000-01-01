Дирижёр прервал концерт ради сборной Нидерландов
В Маастрихе (Нидерланды) прервали концерт ради празднования победы Нидерландов над Турцией (2:1). Оперная певица из США Микаэла Оэстра вышла на сцену в концовке игры, и ей пришлось ждать, пока дирижёр Андре Рьё и люди в зале не отметят победу своей команды.
В Нидерландах дирижёр прервал концерт, чтобы отметить победу над Турцией. Видео
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