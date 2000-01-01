Необычный просмотр матча от фанатов Нидерландов
Фанаты сборной Нидерландов попали в изолятор временного содержания в Германии во время Евро-2024. Но даже в участке болельщики умудрились организовать свою фан-зону и просмотр матча с Турцией.
Фанаты сборной Нидерландов организовали фан-зону в обезьяннике. Видео
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