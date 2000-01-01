Хамес повторил рекорд Месси на Копа Америка
Полузащитник сборной Колумбии блистает на Кубке Америки. Родригес уже повторил рекорд Лионеля на турнире!
Командный игрок
На счету Хамеса пять голевых передач в четырёх матчах на Кубке Америки. С 2011 года, когда стала доступна статистика, такое делал лишь Месси. В 2021 году аргентинец отдал пять результативных пасов в девяти встречах.
Хамес Родригес повторил рекорд Лионеля Месси на Кубке Америки
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