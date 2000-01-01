Аргентинские фанаты заполонили Таймс-сквер. Видео
10 июля Аргентина сыграет в полуфинале Кубка Америки с Канадой. В преддверии матча аргентинские фанаты заполонили Таймс-сквер, чтобы поддержать свою команду.
Аргентинские фанаты заполонили Таймс-сквер. Видео
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