Аргентинские фанаты заполонили Таймс-сквер. Видео

10 июля Аргентина сыграет в полуфинале Кубка Америки с Канадой. В преддверии матча аргентинские фанаты заполонили Таймс-сквер, чтобы поддержать свою команду.