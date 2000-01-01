Отец Луиса Диаса сумасшедше празднует гол сына. Видео

Отец Луиса Диаса празднует гол сына. Видео

Луис Диас отметился голом в ворота Панамы (5:0) в четвертьфинале Кубка Америки. Вы только посмотрите, как рад был отец игрока Луис Диас-старший, когда увидел гол сына!