5 лучших голкиперов в истории ЧЕ по сейвам
Opta составила список голкиперов, отыгравших больше 10 матчей, с лучшим процентом сейвов на чемпионатах Европы. Как выглядит пятёрка лучших?
5-е место — Андреас Исакссон
Экс-голкипер сборной Швеции отразил 78% ударов.
4-е место — Эдвин ван дер Сар
Процент сейвов бывшего вратаря сборной Нидерландов — 80.
3-е место — Джанлуиджи Буффон
Экс-голкипер сборной Италии отразил 81% ударов.
2-е место — Джордан Пикфорд
Вратарь сборной Англии спас ворота от 85% ударов.
1-е место — Икер Касильяс
Процент сейвов бывшего голкипера сборной Испании — 87.
5 лучших голкиперов в истории Евро по отражённым ударам
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