Как Испания открыла Гризманну дорогу в футбол
Антуан Гризманн — один из лучших игроков сборной Франции. Вот только карьера француза началась в Испании, и именно в этой стране он живёт бóльшую часть жизни. «В обычной жизни я уже много лет чувствую себя испанцем», — признавался форвард. Каким был путь Антуана?
«Я чувствую себя испанцем». Как Испания открыла Гризманну дорогу в футбол
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