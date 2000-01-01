«Я чувствую себя испанцем». Как Испания открыла Гризманну дорогу в футбол

Как Испания открыла Гризманну дорогу в футбол

Антуан Гризманн — один из лучших игроков сборной Франции. Вот только карьера француза началась в Испании, и именно в этой стране он живёт бóльшую часть жизни. «В обычной жизни я уже много лет чувствую себя испанцем», — признавался форвард. Каким был путь Антуана?