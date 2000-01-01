Ямаль побил рекорд Пеле 66-летней давности
Ламин забил в ворота Франции (2:1). Благодаря этому 16-летний футболист стал самым молодым бомбардиром в истории ЧЕ и ЧМ! Кого обошёл Ямаль?
3-е место — Мануэль Росас
Мексиканский полузащитник оформил дубль в ворота Аргентины (3:6) на ЧМ-1930. Тогда ему было 18 лет 93 дня.
2-е место — Пеле
Форвард сборной Бразилии отметился голом в ворота Уэльса (1:0) на ЧМ-1958. Тогда будущему Королю футбола было 17 лет 239 дней.
1-е место — Ламин Ямаль
Нападающий сборной Испании забил в ворота Франции (2:1) на Евро-2024. На тот момент Ламину было 16 лет 362 дня.
Ямаль — самый молодой автор гола на ЧМ и ЧЕ. Он побил рекорд Пеле!
Читайте также
Как Испания открыла Гризманну дорогу в футбол
5 лучших голкиперов в истории ЧЕ по сейвам
Отец Луиса Диаса дико празднует гол сына. Видео
«Андерлехт» сделал новую форму с помощью нейросети
Аргентинские фанаты заполонили Таймс-сквер. Видео
10 лучших молодых игроков РПЛ в сезоне-2023/2024
Родригес повторил рекорд Месси на Кубке Америки
Необычный просмотр матча от фанатов Нидерландов
Прогноз на Кубок Америки после вылета Бразилии
Дирижёр прервал концерт ради сборной Нидерландов
Суперкомпьютер обновил прогноз на победителя ЧЕ
4 клуба, чьи игроки забили больше всего на ЧЕ-2024
Погба отмечает победу Франции по пенальти. Видео
3 самых бьющих игрока Евро-2024
Турки отметили победу над Австрией 300 кебабами
Необычная тренировка сборной Франции. Видео