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Испания — вторая по количеству финалов ЧЕ
Испания — вторая по количеству финалов ЧЕ
Испания обыграла Францию со счётом 2:1 в полуфинале Евро-2024. В итоге «Фурия Роха» вышла в свой пятый финал ЧЕ. Это второй результат в истории турнира!
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5-е место — Франция
5-е место — Франция
На счету «трёхцветных» три финала Евро: 1984, 2000 и 2016. Победу французы одержали в первых двух.
3-4-е место — Италия
3-4-е место — Италия
«Скуадра адзурра» играла в финале ЧЕ четыре раза: в 1968, 2000, 2012 и 2021 годах. Взять титул итальянцам удалось в первом и последнем случаях.
3-4-е место — СССР
3-4-е место — СССР
Советские футболисты выходили в финал ЧЕ четыре раза: в 1960, 1964, 1972 и 1988 годах. Победить сборной СССР удалось только на первом Евро.
2-е место — Испания
2-е место — Испания
На их счету пять финалов Евро: 1964, 1984, 2008, 2012 и 2024. При этом испанцы выиграли уже три турнира (1964, 2008, 2012).
1-е место — Германия
1-е место — Германия
Бундестим играла в финале ЧЕ шесть раз: в 1972, 1976, 1980, 1992, 1996, 2008 годах. Чемпионами немцы становились трижды (1972, 1980, 1996).
Испания — вторая по количеству финалов Евро
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