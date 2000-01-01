Месси установил новый рекорд на Кубке Америки
На счету аргентинца теперь семь финалов крупных турниров: на двух чемпионатах мира и пяти Кубках Америки. По этому показателю Лионель обошёл настоящую легенду.
Кафу (Бразилия)
До этого рекорд принадлежал легендарному защитнику сборной Бразилии Кафу. На его бразильца шесть выходов в финал: три — на ЧМ и три — на Кубках Америки.
Месси установил новый рекорд на Кубке Америки
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