Вещи, которые захочется подарить или получить в подарок.

Что подарить на 23 февраля: несколько крутых идей от редакции «Чемпа»

В преддверии главного мужского праздника делимся с вами идеями крутых и необычных подарков. Добавьте к ним немного искренней любви, и сюрприз вашей второй половине готов. Поэтому совсем неважно, что это будет: книга любимого спортивного клуба, бутсы, стильный мерч или сертификат на поход в баню с друзьями, главное, чтобы подарок был выбран с душой.

И помните, что по одной «легенде» девушки, угадавшие с подарком на 23 февраля, могут ждать 8 марта со спокойным сердцем.

За спорт: патриотичная экипировка в коллекцию

Если вас давно посещала идея подарить любимому (или: себе любимому) стильные спортивные аксессуары с символикой нашей сборной или Олимпиады, то самое время зайти на сайт официального экипировщика сборной России — компании Zasport. И выбрать то, что окажется вам по душе.

Помимо всего прочего, именно сейчас, в канун праздников, на всё действуют приятные скидки для настоящих патриотов и защитников Отечества.

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Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Абонемент на фитнес

Для тех, кто давно мечтал встать на «скользкую дорожку» ЗОЖ, наступает самое горячее время. Ведь конец февраля — это то самое время, когда нужно начинать или возобновлять тренировки перед наступлением активного сезона. Совсем неважно, какую цель перед собой поставит ваш мужчина, с таким подарком будет сложно промахнуться!

С 21 по 25 февраля в сети фитнес-клубов World Class действует скидка 23% на полугодовую карту для мужчин. Отличный повод отправить, наконец, на спорт папу, брата, мужа, друга или себя – помните, что пресс к лету сам не накачается.

Фото: «Чемпионат»

Мерч от любимого автомобильного бренда

Experience amazing — и никто с вами не поспорит. К тому же, благородный серый никогда не выйдет из моды. В таком луке кто угодно будет смотреться только круче за рулём любимого авто. И даже если покупка авто ещё только в планах, начните ваши отношения с Lexus с покупки свитшота, кепки или очков.

Найти ещё больше вариантов на сайте или в официальных дилерских центрах Lexus.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Баня или SPA в подарок

Подарите себе релакс. В SPA Crocus Fitness можно приобрести сертификаты различного номинала, либо выбрать определённую услугу в подарок.

Уточнить стоимость и перечень услуг можно по телефону: +7 (495) 236-11-00.

Специальное предложение от SPA Crocus Fitness в честь праздника настоящих мужчин:

3 услуги по цене 2х — только с 21 по 23 февраля!

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Путешествие, не выходя из дома

Подарите в подарок на 23 февраля — не просто вещь, подарите настоящее гастрономическое путешествие. Страну, в которую можно отправиться вместе с наборами Funtan Box вы выбираете сами. В наличии: сногсшибательная Грузия, романтичная Франция, страстная Испания и не менее вкусная Италия.

Каждый набор собран из самых вкусных и максимально аутентичных продуктов. Пробуйте на вкус любимые страны и делитесь впечатлениями, не выезжая из дома.

Больше вариантов ищите на сайте.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Стильные бутсы из новой коллекции

Свежий релиз для тех, кто любит футбол не только по телевизору. Обещаем, что такой подарок добавит +100 к имиджу и стилю игры на поле.

Уточнить прайс модели можно на официальном сайте adidas.ru и в официальных магазинах бренда.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

За ЗОЖ: ланч-бокс для того, кто следит за питанием

В современном мире здоровое питание — залог успеха. Ланч-боксы Monbento полностью сохраняют полезные свойства продуктов, герметичны и изготовлены из безопасного пищевого пластика. Так что если ваша вторая половина «на спортивном режиме», то такой подарок точно будет оценен по достоинству!

Купить или уточнить наличие ланч-бокса в магазине можно на сайте. Доступны другие расцветки для заказа.

Фото: «Чемпионат»

Аромат уюта: диффузор для дома или офиса

Аромат для дома Skog перенесёт вас в настоящую лесную сказку. Это стильный и оригинальный подарок как для женщин, так и для мужчин. Изделие доставляется в стильной упаковке в комплекте с парфюмированной жидкостью и ароматическими палочками.

Купить диффузор можно на сайте. Доступны другие варианты ароматов.

Аромат на фото: сочетание ярких хвойных нот, древесных акцентов и легкого шлейфа из лесных растений. Скандинавские леса, протянувшиеся от юга Норвегии до Северного полярного круга, будто оживают в воображении яркими сказочными картинами, и сила природы обретает новые краски.

Купить или уточнить наличие диффузора в магазинах можно на сайте. Доступны другие варианты ароматов.

Фото: «Чемпионат»

Мерч от Nike

Стильного бунтаря, знатока уличной культуры или ценителя классических спортивных образов удивить не просто. Мы предполагаем, что путь к сердцу такого мужчины можно завоевать через подаренный свитшот или универсальную поясную сумку, носить которую, к слову, можно не только на поясе.

Уточнить прайс модели можно на официальном сайте nike.com/ru и в официальных магазинах бренда.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Уютный лонгслив для бега

Несмотря на то, что первые солнечные лучи уже пробиваются сквозь серое зимнее небо, до начала бегового сезона остаётся ещё около месяца. Но это не мешает настоящим ценителям бега и в дождь, и в снег, и в шторм выходить бегать в парк или на ближайший к дому стадион. Термосвитшот станет отличным подарком для того, кто не стал откладывать тренировки на улице до лучших времён.

Уточнить прайс модели можно на официальном сайте nike.com/ru и в официальных магазинах бренда.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Болельщикам «Динамо»: одежда с символикой клуба

Найти ещё больше вариантов подарков для болельщика «Динамо» можно на сайте.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Энциклопедия футбола для болельщика ЦСКА

Если верить старой присказке, что «лучший подарок — это книга», то праздники — самое время пополнить домашнюю библиотеку новым коллекционным изданием. А книга с автографом игроков любимого клуба станет отличным подарком к 23 февраля.

Купить в официальном магазине клуба.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Новые, олдскульные, твои: свежий релиз от Reebok

Reebok Classic начинает 2019 год с возвращения иконической модели из 90-х – Reebok AZTREK. Легендарный беговой силуэт станет основой весенне-летней коллекции и будет представлен в мужской и женской линейках.

Культовая модель была впервые представлена в 1993 году, во времена, когда дизайн обуви развивался стремительными темпами, задействуя самые технологические разработки. Aztrek, первоначально созданные успешным дизайнером Кристианом Тессером, воплощают в себе дух Reebok 90-х с его яркими панелями и широкой подошвой.

Выбрать расцветку по душе можно в официальном магазине.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Тёплые аксессуары от «Спартака»

Яркий красный — для тех, кто любит выделяться из толпы. И, конечно же, для тех, кто готов поддерживать любимую команду везде и всегда.

Ещё больше вариантов в официальном магазине клуба.