Танцевальный баттл, первый фестиваль AFP в горах, крупнейший кемп для райдеров и другие мероприятия, обязательные к посещению.

Афиша событий: 5 мероприятий, на которых вас уже ждут

Встречаемся в горах. Quiksilver New Star Camp

Постепенно приближается Quiksilver New Star Camp CELEBRAT10N — самый масштабный горный фестиваль России! С 29 марта по 7 апреля 2019 года #newstarcamp уже в 10-й раз соберёт любителей гор, музыки и спорта. В 2019 году фестиваль Quiksilver New Star Camp отметит свое десятилетие. Мероприятие пройдет на «Роза Хутор» — главном горнолыжном курорте России. Всех гостей ждет еще более масштабная ежедневная программа: катание, соревнования, йога, лекции, кинопоказы, вечеринки и полное погружение в мир сноубординга и горных лыж.

Зажигаем танцпол. Move Forward Dance Contest

Ежегодный танцевальный чемпионат и мастер классы, на которые съезжаются сильнейшие танцоры России. Занесите в свой календарь, чтобы не потерять:

23 Марта — Move Forward Dance Contest 2019.

— Move Forward Dance Contest 2019. 24 Марта — Move Forward Workshop: мастер-классы от ведущих танцоров и хореографов мира.

Узнать подробности.

Встаём на лыжи. Red Bull Супер 100

17 марта в Казани, в Центральном Парке Культуры и Отдыха им. Горького впервые в истории пройдёт суперспринтерская лыжная гонка Red Bull Супер 100. Попробуй свои силы, возможно, именно ты – самый быстрый суперспринтер в России.

Гонка состоит из двух этапов. Сначала все участники проходят квалификационную стадию – 100 м, после чего в основные соревнования выходят 30 лучших спортсменов. Время начала квалификации – 17.40.

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Открываем сезон. Забег «Апрель»

7 апреля в «Лужниках» состоится масштабное открытие бегового сезона в Москве. Проверьте себя на дистанции 5 км после зимних тренировок, встретьтесь с друзьями и обновите личный рекорд.

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Отплясываем на склоне. Фестиваль Alfa Future People Snow Edition

AFP Snow Edition — зимняя версия музыкального фестиваля Alfa Future People, который традиционно пройдет с 16 по 18 августа в Нижегородской области. Не так давно организаторы AFP Snow Edition объявили лайн-ап зимней версии фестиваля в Сочи.

Хедлайнерами программы, которая пройдёт в ночь на 24 марта, станут бельгийский продюсер Apashe и дуэт Chase & Status. Как сообщили организаторы, имена других западных артистов будут объявлены ближе к дате мероприятия.

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