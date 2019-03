Едем в горы: контесты, сноу-парк, вечеринки и звёзды мирового сноубординга

Самый полный календарь событий на Quiksilver New Star Camp внутри.

В этом году, с 29 марта по 7 апреля, на курорте «Роза Хутор» в Сочи один из самых масштабных сноубордических фестивалей Quiksilver New Star Camp отметит 10-летний юбилей. Для тех, кого ещё посещают раздумья на тему: ехать или нет, и для тех, кто уже купил билет и упаковал свой сноуборд, в этом материале мы расскажем про главные события, которые вас на фестивале.

Training Day

Когда: 30 марта.

В этот день можно будет обкатать сноу-парк на высоте 1600 м и освоиться на трассах. Для тех, кто решил впервые встать на доску, лыжи, а также сёрф, или не очень уверенно ими владеет, начнут свою ежедневную работу школы Go Snowboarding, Go Ski и Go Surfing,. Опытные инструкторы и ведущие российские спортсмены расскажут, с чего лучше начинать и как правильно действовать на склоне и волнах. Вечером, на концертной площадке “Роза Холл”, пройдет вечеринка открытия фестиваля — Grand Opening, где выступит британская группа Rudimental. На счету артистов многочисленные международные награды, несколько платиновых дисков и признание поклонников по всему миру.

Фото: Пресс-служба Quiksilver

Контест New Star Invitational by Тinkoff

Когда: 31 марта.

Лучшие российские и зарубежные профессиональные райдеры будут соревноваться на трамплине с пролётом более 20 м. В программу войдут два квалификационных этапа и финальный заезд, где каждому участнику необходимо продемонстрировать технику и стиль исполнения трюков. На закате состоится легендарная лондонская вечеринка Boiler Room. Специальный гость — британский диджей Flava D. В её сетах чаще всего можно услышать созданные ей самой работы и миксы, охватывающие House, Garage и Grime. Работы Flava D уже привлекли внимание Fact, Mixmag, Dummy, SBTV, Resident Advisor. Вечером того же дня, в рамках шоу-кейса Powerhouse Takeover, выступит Summer Of Haze — российский электронщик, прячущий свое лицо под банданой.

Соревнования Speedtest Race

Когда: 1 апреля.

Все желающие смогут попробовать себя в дисциплине «бенкед-слалом» (Banked slalom). На фестивале будут специально сконструированы две профилированные трассы с контруклонами. Тот, кто разовьет максимальную скорость и выиграет все заезды, станет победителем контеста. Вечером в кинозале фестиваля покажут новый эпизод от известных райдеров LINE TRAVELLING CIRCUS, а в ночной программе – лучшие хаус-сеты от музыкального объединения Good Story.

Фото: Пресс-служба Quiksilver

Самый азартный контест Roll The Dice

Когда: 2 апреля.

Именно в этот день состоится самый азартный контест фестиваля. Лучшие сноубордисты будут выполнять трюки, которые определят выпавшие гигантские игральные кости. Один кубик – подборка грэбов, второй – комбинация вращений. Игра идёт на выбывание: тот, кто наиболее чётко и стильно выполнит задание, проходит в следующий этап. Двое финалистов сразятся за главный кубок и специальный приз от Red Bull. За музыкальное сопровождение соревнований отвечает трехкратный победитель Scribble Jam DJ Battle — канадский диджей Skratch Bastid. Вечером пройдет главная афтепати контеста от диджеев-резидентов фестиваля.

Roxy Day

Когда: 3 апреля.

Cоревнования в сноу-парке и танцевальные баттлы, а также активности в самой большой чилл-аут зоне — этот день, посвященный прекрасной половине участниц фестиваля, пройдет при поддержке женского бренда Roxy. Днем музыкальное настроение будет создавать ENCORE.SQUAD, а вечером состоится выступление специального гостя из США — диджей Kesh.

Контест Push the Limit Jibbing Session

Когда: 4 апреля.

В этот день прорайдеры и любители встретятся на джиббинг-споте и смогут побороться за призовой фонд контеста составит 100 000 рублей. Также параллельно откроется спот для экстремалов: все желающие смогут показать трюки на перилах, джибб-фигуре или проскользить воллрайд. Вечером состоится премьера фильма о сноубординге «Хочется тишины» от команды LIP CREW. За ночной лайнап отвечает самая андеграундная сноубордическая тусовка — “САКС ТУСА”.

DC Raffle Jam для любителей

Когда: 5 апреля.

Перед началом среди участников проводится лотерея (raffle), где определяется фигура сноу-парка, на которой спортсмены за определенное время должны продемонстрировать стиль и качество исполнения трюков. Победитель получит шанс войти в российскую команду прорайдеров DC. После контеста и перед вечерним лекторием можно будет расслабиться на apres-ski веранде в баре: попробовать коктейли из специального меню, и полюбоваться красивейшими закатами курорта.

Фото: Пресс-служба Quiksilver

Музыкальный день

Когда: 6 апреля.

С утра в сноупарке пройдет контест для всех желающих. Сопровождать его на сцене будет специально приглашенный артист. Задача всех участников продемонстрировать сложность исполнения трюка, его стиль и креативное использование фигуры контеста в виде наушников. После, в главном кинозале Quiksilver New Star Camp, покажут фильм Shaka (2018 год) от четырехкратного чемпиона мира по сноубордингу Матьё Крепеля. Вечеринка-закрытие Welcome to DARKSIDE, представит легендарного Ghostface Killah (одного из основателей Wu-Tang Clan) и станет самым мощным завершением фестиваля за всю его историю.