Календарь забегов 2019: докажи, что Москва — город для бега

Самые масштабные и яркие старты этого сезона от «Бегового сообщества».

Начинать новый беговой сезон нужно не только красиво, но и масштабно, поэтому чередуем тренировки в парке с массовыми забегами. В программе от Бегового сообщества – 150 тыс. участников из 80 стран мира, более 30 тыс. болельщиков и сотни километров трасс. Мы собрали для вас все знаковые события с апреля по октябрь в Москве и Санкт-Петербурге.

Фото: Архив фото «Московского марафона»

Начать сезон. Забег «Апрель»

Когда: 7 апреля

Где: Москва, Лужники

Дистанция: 5 км.

Традиционно сезон откроется забегом, который соберёт любителей бега после зимнего перерыва. Участники преодолеют пять быстрых километров по территории Олимпийского комплекса «Лужники» и получат заряд мотивации на весь сезон.

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Пробежать с другом. Забег «Быстрый пёс»

Когда: 20 апреля и 5 октября

Где: Москва, Битцевский лес

Дистанция: 2 км

«Быстрый пёс» — это благотворительный забег с собаками. Стартовать со своим любимцем – особое удовольствие. Участников ждут двухкилометровая трасса, подарки в стартовом пакете и восхищение болельщиков.

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Провести выходные на бегу. Кросс «Лисья гора»

Когда: 21 апреля и 6 октября

Где: Москва, Битцевский лес

Дистанции: от 2 до 8 км

У вас есть целые две возможности стартовать на забеге по пересечённой местности в Битцевском лесу. Свежий воздух, кольцевая трасса на лугу и раздельные старты для разных возрастных категорий — один из лучших способов провести выходные активно.

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Почувствовать столичный ритм. Московский полумарафон

Когда: 19 мая

Где: Москва, Лужники

Дистанции: 21,1, 10 и 5 км

Маршрут забега проходит в один круг по набережным столицы, мимо главных достопримечательностей города. В этом году мероприятие вновь пройдёт в рамках всероссийского проекта Забег.рф.

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Фото: Архив фото «Московского марафона»

Поднять себе настроение. Красочный забег

Когда: 2 июня

Где: Москва, Лужники

Дистанция: 5 км

На самом ярком забеге сезона участников ждут четыре красочные зоны на дистанции и фантастический салют. Это один из немногих стартов, где улыбки и хорошее настроение ценятся больше результата.

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Фото: Архив фото «Московского марафона»

Осветить путь. Ночной забег

Когда: 13 июля

Где: Москва, Лужники

Дистанция: 10 км

Пробежка по художественно подсвеченным набережным Москвы – это тот самый случай, когда даже торопиться никуда не хочется. Стартуем сразу после захода солнца.

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Устроить экскурсию по Питеру. СПБ полумарафон «Северная столица»

Когда: 4 августа

Где: Санкт-Петербург, Дворцовая площадь

Дистанции: 10 км и 21,1 км

Вас ждёт романтичная экскурсия на бегу по Невскому проспекту, величественным набережным и знаменитым мостам.

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Проводить лето. Полумарафон «Лужники»

Когда: 18 августа

Где: Москва, Лужники

Дистанция: 21,1 км

Это не просто полумарафон, а настоящий беговой праздник с фудкортом, музыкой и развлечениями.

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Фото: Архив фото «Московского марафона»

Увидеть город. Абсолют Московский Марафон

Когда: 22 сентября

Где: Москва, Лужники

Дистанции: 42,2 и 10 км

Это главный марафон страны и визитная карточка столицы. Профессионалы и любители бега выйдут на старт, чтобы пробежать по центральным улицам и увидеть всемирно известные достопримечательности города: небоскрёбы Москва-Сити, Белый дом, сталинские высотки, Большой театр, Кремль и Храм Христа Спасителя.

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Фото: Архив фото «Московского марафона»

Для самых маленьких

Для юных любителей спорта в новом сезоне пройдут забеги на 400 и 800 м накануне крупнейших стартов сезона: