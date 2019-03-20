Календарь забегов 2019: докажи, что Москва — город для бега

Начинать новый беговой сезон нужно не только красиво, но и масштабно, поэтому чередуем тренировки в парке с массовыми забегами. В программе от Бегового сообщества – 150 тыс. участников из 80 стран мира, более 30 тыс. болельщиков и сотни километров трасс. Мы собрали для вас все знаковые события с апреля по октябрь в Москве и Санкт-Петербурге.
Начать сезон. Забег «Апрель»
Когда: 7 апреля
Где: Москва, Лужники
Дистанция: 5 км.
Традиционно сезон откроется забегом, который соберёт любителей бега после зимнего перерыва. Участники преодолеют пять быстрых километров по территории Олимпийского комплекса «Лужники» и получат заряд мотивации на весь сезон.
Пробежать с другом. Забег «Быстрый пёс»
Когда: 20 апреля и 5 октября
Где: Москва, Битцевский лес
Дистанция: 2 км
«Быстрый пёс» — это благотворительный забег с собаками. Стартовать со своим любимцем – особое удовольствие. Участников ждут двухкилометровая трасса, подарки в стартовом пакете и восхищение болельщиков.
Провести выходные на бегу. Кросс «Лисья гора»
Когда: 21 апреля и 6 октября
Где: Москва, Битцевский лес
Дистанции: от 2 до 8 км
У вас есть целые две возможности стартовать на забеге по пересечённой местности в Битцевском лесу. Свежий воздух, кольцевая трасса на лугу и раздельные старты для разных возрастных категорий — один из лучших способов провести выходные активно.
Почувствовать столичный ритм. Московский полумарафон
Когда: 19 мая
Где: Москва, Лужники
Дистанции: 21,1, 10 и 5 км
Маршрут забега проходит в один круг по набережным столицы, мимо главных достопримечательностей города. В этом году мероприятие вновь пройдёт в рамках всероссийского проекта Забег.рф.
Поднять себе настроение. Красочный забег
Когда: 2 июня
Где: Москва, Лужники
Дистанция: 5 км
На самом ярком забеге сезона участников ждут четыре красочные зоны на дистанции и фантастический салют. Это один из немногих стартов, где улыбки и хорошее настроение ценятся больше результата.
Осветить путь. Ночной забег
Когда: 13 июля
Где: Москва, Лужники
Дистанция: 10 км
Пробежка по художественно подсвеченным набережным Москвы – это тот самый случай, когда даже торопиться никуда не хочется. Стартуем сразу после захода солнца.
Устроить экскурсию по Питеру. СПБ полумарафон «Северная столица»
Когда: 4 августа
Где: Санкт-Петербург, Дворцовая площадь
Дистанции: 10 км и 21,1 км
Вас ждёт романтичная экскурсия на бегу по Невскому проспекту, величественным набережным и знаменитым мостам.
Проводить лето. Полумарафон «Лужники»
Когда: 18 августа
Где: Москва, Лужники
Дистанция: 21,1 км
Это не просто полумарафон, а настоящий беговой праздник с фудкортом, музыкой и развлечениями.
Увидеть город. Абсолют Московский Марафон
Когда: 22 сентября
Где: Москва, Лужники
Дистанции: 42,2 и 10 км
Это главный марафон страны и визитная карточка столицы. Профессионалы и любители бега выйдут на старт, чтобы пробежать по центральным улицам и увидеть всемирно известные достопримечательности города: небоскрёбы Москва-Сити, Белый дом, сталинские высотки, Большой театр, Кремль и Храм Христа Спасителя.
Для самых маленьких
Для юных любителей спорта в новом сезоне пройдут забеги на 400 и 800 м накануне крупнейших стартов сезона:
- 18 мая — детский забег в рамках Московского полумарафона
- 3 августа — детский забег в рамках СПБ полумарафона «Северная столица»
- 17 августа — детский забег в рамках полумарафона «Лужники»
- 21 сентября — детский забег в рамках Абсолют Московского марафона.