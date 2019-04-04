Сколько стоит один выпуск «КраСавы», зачем платить за иностранные языки

В конце марта в Сочи состоялся ежегодный форум Sport Connect, посвященный маркетингу в спорте. В течение двух дней шли презентации и обсуждения самых ярких проектов последнего времени, которые выстреливали не только в России, но и в мире.

Евгений Савин экономит на всем ради своего проекта

Экс-футболист «Амкара» (и еще тьмы клубов) продолжает ронять российскую журналистику. Но если сначала он делал это на телеке, то теперь учит работать и его. Youtube-канал бывшего футболиста собирает сотни тысяч просмотров, а сам он добывает эксклюзивный контент из российских и европейских клубов. В Сочи на форуме Sport Connect Савин впервые рассказал детали того, как делает самое бодрое шоу российского футбола.

«Я уже делал большой проект с целой командой, который стоил мне полмиллиона рублей. Не зашло и не понравилось», – вспоминает Савин. Поэтому сейчас над проектом работает три человека: сам Жека, монтажер и редактор, подбирающий фактуру для новых выпусков. Гоняет везде один человек, так что цена выпуска, снятого в России – около 50 тысяч рублей. Если съемки в Европе, то это 80 тысяч рублей. Самый дорогой выпуск получился в Манчестере, когда Савин напился и проспал самолет – бюджет получился 100 тысяч рублей. Для этого, разумеется, приходится максимально экономить. Ночевать в аэропортах, выбирать самые дешевые билеты.

«Когда снимал Зинченко, жил у него. Когда приехал снимать Пиняева – опять жил у Зинченко», – объясняет Савин. Оператор для шоу не нужен, потому что смущает и ведущего, и героев. «Черышев сказал, что с оператором наша встреча сразу бы превратилась в интервью. А так – просто беседа», – говорит Евгений.

Фото: sport-connect.ru

Научиться гонять на сноуборде стоит 10 тысяч рублей

Алексей Соболев – сноубордист, который на Олимпиаде в Сочи выступал в шлеме с номером телефона. Решение было осознанным и готовилось заранее: шлем с нужным дизайном ехал из Германии. Но сам Соболев сейчас признается, что не рассчитал возможный эффект. По его словам количество звонков и сообщений было больше 15 тысяч. Женщины и даже мужчины присылали спортсмену свои фотографии, в том числе интимные.



Бизнес-идеи у Соболева были всегда, он думал о них еще до окончания карьеры. Запускал стрит-фуд в Новосибирске, и проект был даже успешным, но Алексею надоело заниматься общепитом. Бизнес был продан, но заработать не удалось: вложенные на старте 2 млн рублей удалось отбить и выйти в ноль. В общепите главным минусом была необходимость постоянно торчать в Новосибирске. Поэтому Соболев в 2017 запустил проект, который не привязывал бы его ни к одному месту. Онлайн-школа сноубординга, состоящая, по сути, из серии обучающих видео. «Сначала никто не понимает, как это может работать. Приходится объяснять доступным языком, что за 10 тысяч рублей люди получат полную систему тренировок».



Стартовые вложения в школу – 700 тысяч рублей. Их удалось вернуть примерно за год. К февралю 2019-го года компания уже заработала 500 тысяч чистой прибыли. Главные сложности сейчас – в захвате новой аудитории. В России достаточно низкий процент людей, интересующихся сноубордингом. Чтобы привлекать учеников, Соболев выкладывает в открытый доступ часть контента. При этом он признает, что обучение с инструктором наверняка будет быстрее, но оно требует максимальной вовлеченности и стоит дороже. Плюс общается со всеми потенциальными учениками со своих личных аккаунтов. У школы нет страниц в социальных сетях, все завязано на аккаунтах самого Алексея, в рекламное продвижение которых вложили 150 тысяч рублей.

Выучить английский в Лондоне – 50 тысяч фунтов за год

Елизавета Тищенко дважды брала серебро Олимпиад в составе сборной России по волейболу. Часть призовых она потратила на то, чтобы стать успешным бизнесменом. Сначала выучила английский: для этого потребовалось заплатить 50 тысяч фунтов и переехать в Лондон для изучения языка. «Я решила инвестировать не в наркотики, машины или дорогие вещи, а в образование», – говорит Тищенко. А дальше переехать в Лозанну, чтобы посещать штаб-квартиры различных спортивных федераций. Тищенко общалась с представителями МОК и УЕФА.



Ей повезло, что Международная федерация волейбола готова постоянно экспериментировать. В частности, на ЧМ-2022, который пройдет в России. В FIVB впечатлены уровнем организации Олимпиады-2014 и футбольного ЧМ-2018. Они уверены, что волейбольный турнир пройдет великолепно и даже планируют провести один из матчей на футбольном стадионе. Подобный опыт уже есть: два года назад на футбольной арене проводили волейбольный матч в Варшаве. И тогда на трибунах собралось 65 тысяч зрителей. В России потенциальным местом для матча может стать новая арена «Динамо».

Закончить с волейболом и вложить 2 млн долларов в производство муки

Павел Абрамов говорит, что всегда хотел заниматься бизнесом. В 33 года он зарегистрировал компанию «Черный хлеб», которая занимается производством муки, крупы и зерна. Все делается по стандартам, позволяющим называть продукцию органической. «Я увидел, что российской органической муки в магазинах нет. При этом мне нравилось есть домашний хлеб, а еще у меня была куплена земля. Купил ее просто так, на будущее. А в 2014 году я принял решение заниматься бизнесом», – объясняет Абрамов.



Открытие производства стоило волейболисту 2 млн долларов, но в эту сумму входят деньги не только Абрамова, но и его партнеров, и государственные инвестиции, и микрозаймы под 3%. «Это получить сложно, но можно», – убежден Абрамов. Бизнес окупается с 2014 года, но не приносит много денег.



Сейчас экс-волейболист оценивает свой бизнес в 250 миллионов рублей.

Российская компания, которая за миллионы делает световое шоу в США

В 2007 году Роман Куприянов увидел на ютубе ролик, в котором для оформления мероприятия использовались световые голограммы. Их делала датская компания Vizoo. Куприянов с партнером прилетели в Данию и за 40 тысяч евро стали эксклюзивными дистрибьюторами компании в России, основав Radugadesign. Они продавали услугу в России, хотя этого никто раньше не делал.

«Всем нравилось, но все говорили, что это дорого», – говорит Куприянов. Одно из шоу на льду, которое сделала Radugadesign, увидел Илья Авербух. Он предложил сотрудничество в своем шоу, что дало толчок к новым проектам и заказам. Самым громким проектом в России стало световое шоу на матчах ЧМ-2016.



Выход на американский рынок стал возможен во многом случайно: один из партнеров Radugadesign женился на американке, подарив идею работы с клубами НХЛ. Парни подготовили презентации для 10 команд лиги, кто-то предложил встретиться. Первыми рискнули сотрудничать менеджеры «Чикаго Блэкхокс». Позже выяснилось, что из-за разницы в курсах Radugadesign предлагали свои услуги по цене в три раза меньшей, чем американские конкуренты.

ВИДЕО

Сейчас минута шоу у Radugadesign стоит от миллиона рублей. Они работают с несколькими клубами НХЛ, делали проекты для хоккейного «Авангарда» и хоккейного ЦСКА. Идут переговоры с футбольными клубами России, но мешают чисто технические проблемы. По регламенту осветительные мачты на матчах должны соответствовать заявленному уровню яркости, для чего лампам надо нагреться. Из-за этого шоу возможно только на аренах со светодиодным освещением, которого в России пока нет.

Продвинутая аналитика в хоккее стоит до 500 долларов за матч

Владислав и Александр Мартыновы – предприниматели, которые создали компанию ICEBERG, предоставляющую продвинутую статистику хоккейным клубам. Александр учился в Канаде и мог спокойно работать там, но ему стало скучно. Он постоянно предлагал отцу идеи для бизнеса, но только тема объединения статистики и спорта зацепила Владислава. Он стал первым инвестором проекта ICEBERG, вложив в него 50 тысяч долларов. Первыми клиентами стали «Айлендерс» из НХЛ, инновационный клуб из Швеции и «Ред Булл». Сейчас у компании два офиса: в Москве и Торонто, но она не позиционирует себя как российская, и официальный язык общения в ней – английский. Среди клиентов «Ак Барс», СКА, рижское «Динамо», ХК «Сочи», «Спартак», плюс клубы НХЛ.



ICEBERG для клиентов – веб-платформа, на которой после матчей появляются все данные. Объем зависит от подписки – максимальная, Pro, стоит 500 долларов за матч. Она же дает возможность создавать дополнительные запросы на аналитику. Например, если надо оценить взаимодействие отдельного игрока с партнерами. Сезонная подписка на Pro в зависимости от количества матчей обойдется от 25 до 50 тысяч долларов.



Интерфейс прогрессивный, мы даем максимальное количество виджетов, чартов. И эта система легко кастомизируется под запрос на нужные характеристики. Плюс в ICEBERG Pro есть возможность пользоваться дополнительной аналитикой по запросу, если есть необходимость отдельно подробно изучить действия конкретного игрока или развитие звеньев по ходу сезона. Такой аналитик работает в формате аутсорс-консультанта.



Одному из европейских хоккейных клубов ICEBERG сэкономила деньги на трансфере. Менеджеры изучали потенциального новичка из НХЛ, но в программе увидели игрока с аналогичными данными в собственной молодежке. В итоге отказались от трансфера и просто перевели в основу своего воспитанника.



«Можно представить игрока, который зарабатывает примерно $2 миллиона и набирает в среднем 30-40 очков за сезон. При этом он совершает какие-либо действия: начинает атаки, делает подборы, совершает перехваты, броски, силовые приемы, пробегает за матч определенную дистанцию. Мы можем оценить стоимость его полезных действий и получить конкретную цифру. Причем мы учитываем в том числе особую ценность матчей плей-офф, некоторые игроки раскрываются именно в решающие моменты. С игроками высокого класса сложнее, потому что они несут еще и маркетинговую ценность, становятся лидерами в раздевалке и помогают росту молодых. Но спортивную часть оценить возможно, клубы часто этим пользуются именно в переговорах с агентами, которые склонны завышать цену», – говорил Александр Мартынов в интервью Sport Connect.



Большой ошибкой ICEBERG в какой-то момент стала ориентация на премиальный сегмент клиентов и топ-клубы. Сейчас компания переключилась на массовый спорт, и ее услугами пользуются даже родители начинающих хоккеистов. Они получают данные, с которыми потом идут на переговоры с будущими клубами своих детей. Обычно родители скидываются и покупают подписку совместно. Обычно они берут Lite-подписку – это от 2 до 10 тысяч долларов за сезон в зависимости от пакета.