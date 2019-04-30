Битва купальников – чей круче?

Шарапова, Туктамышева, Домрачева, Утяшева и другие титулованные спортсменки примеряют купальники. Голосуем, кому идёт больше.

До лета остался всего месяц. Эта фраза звучит слишком зловеще для тех, кто ещё не успел похудеть или обновить гардероб. К счастью, времени для того, чтобы убрать куртки в дальний ящик, ещё достаточно.

В преддверии нового купального сезона мы решили узнать, какие пляжные наряды однозначно остаются в тренде, и подсмотрели идеи у профессиональных спортсменок. В своих аккаунтах в «Инстаграме» девушки опубликовали смелые фотографии и похвастались стройными фигурами. Предлагаем вам выбрать, чей образ можно позаимствовать для отдыха на песчаном берегу, а чей купальник совсем не сидит даже на точёной спортивной фигуре.

Проголосовать за понравившуюся фотографию можно, нажав на зелёную стрелочку справа от имени спортсменки.