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Голосуй за лучшую спортсменку в купальнике — Шарапова, Туктамышева, Утяшева

Валерия Баринова
Фото: Anastasia Ashley
Битва купальников – чей круче?
Шарапова, Туктамышева, Домрачева, Утяшева и другие титулованные спортсменки примеряют купальники. Голосуем, кому идёт больше.
Lifestyle / Фитнес

До лета остался всего месяц. Эта фраза звучит слишком зловеще для тех, кто ещё не успел похудеть или обновить гардероб. К счастью, времени для того, чтобы убрать куртки в дальний ящик, ещё достаточно.

В преддверии нового купального сезона мы решили узнать, какие пляжные наряды однозначно остаются в тренде, и подсмотрели идеи у профессиональных спортсменок. В своих аккаунтах в «Инстаграме» девушки опубликовали смелые фотографии и похвастались стройными фигурами. Предлагаем вам выбрать, чей образ можно позаимствовать для отдыха на песчаном берегу, а чей купальник совсем не сидит даже на точёной спортивной фигуре.

Проголосовать за понравившуюся фотографию можно, нажав на зелёную стрелочку справа от имени спортсменки.

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