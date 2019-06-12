Где освежиться? Лучшие бассейны Москвы

Топ мест, где можно поплавать и потренироваться в своё удовольствие.

Не секрет, что любителям поплавать в Москве приходится несладко. Отсутствие хороших пляжей и чистой воды не пугает разве что самых отчаянных. Приходится заменять открытую воду на бассейны. А ведь плавание – отличная тренировка, которая сочетает в себе и аэробную, и силовую, и кардионагрузку. За одно занятие можно сжечь от 250 до 600 калорий. Рассказываем, на какие комплексы стоит обратить внимание.

Не забудьте

Приготовить справку. Её требуют практически во всех бассейнах столицы. Получить её несложно, но очень важно.

Её требуют практически во всех бассейнах столицы. Получить её несложно, но очень важно. Проверить график работы бассейна. Летом многие площадки закрываются на профилактику. Конечно, делают они это не одновременно, поэтому поплавать в любом случае удастся.

Фото: istockphoto.com

Чайка

«Чайка» — открытый бассейн в Москве, который работает весь год. Кроме того, летом можно позагорать на отлично устроенных террасах.

Кстати, ещё приятный бонус для посетителей—получить медицинскую справку можно прямо в бассейне, если штатный врач будет на месте. Минус – для прохода даже по разовому билету необходимо предъявить паспорт или права.

Параметры:

большой бассейн: длина 50 метров; глубина 1,5–3 метра, 8 дорожек;

маленький: длина 25 метров, глубина 6 метров, 4 дорожки.

Адрес: Турчанинов пер., 3, стр. 1, ст. «Парк Культуры» (радиальная).

Цена: разовое посещение — 1500 р. в будни, 1800 р. — в выходные; есть абонементы.

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«Атлант»

Этот бассейн наполняют не хлорированной (как обычно) водой, а природной минеральной из артезианской скважины. Здесь можно позаниматься аквааэробикой и попариться в финской сауне.

Параметры: длина 25 метров; глубина от 1 до 5 метров, 6 дорожек.

Адрес: ул. Талалихина, 28.

Цена: разовое посещение — 1000 р.; есть абонементы.

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Фото: istockphoto.com

Бассейн в СК «Лужники»

Бассейн в Лужниках большой и с отличной фильтрацией. Здесь же можно позаниматься аквафитнесом, просто поплавать в воде или насладиться массажным душем.

Параметры:

большой: длина 50 метров, глубина 1,8 метра, 8 дорожек; маленький: длина 25 метров, глубина 1,5 метра, деления на дорожки нет.

Адрес: Лужники 24, стр. 10.

Цена: разовое посещение – бесплатно только одно, пробное. Затем — абонемент.

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Велнес-клуб «Небо»

Здесь можно практически поплавать в облаках – бассейн расположен на высоте 260 метров от земли (говорят, его даже признали самым высоким бассейном в Европе). В бассейне установлена аэро- и гидро-массажная скамья, а также мощный противоток, который создает непрерывное течение.

Параметры: длина 25 метров, разделения на дорожки нет.

Адрес: Пресненская набережная, 12, 61-й этаж.

Цена: разовое посещение – 10 000 р., есть абонементы.

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Спортивный плавательный комплекс ЦСКА

Этот бассейн построен в 1954 году, но не волнуйтесь, капитальный ремонт здесь проводился. Есть прыжковый сектор с вышками на один, три, пять, семь и десять метров.



Параметры: длина 50 метров, глубина 1,50–5,7 метра, 8 дорожек.

Адрес: Ленинградский пр-т, 39, стр. 9, ст. м. «Динамо», «Аэропорт».

Цена: разовое посещение — 600-1000 р. в зависимости от времени суток, вс. — 1000 р.; есть абонементы

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Фото: istockphoto.com

Аквакомплекс в клубе World Class Red Side

За обслуживанием по высшему разряду, идеальными раздевалками, детским бассейном и даже фотозоной – сюда.

Параметры: аквакомплекс со спортивным бассейном (3 дорожки по 45 м), отдельной зоной для аквафитнеса 7x14 м с переменной глубиной (1,2-1,8 м), детским бассейном и «тепловой комнатой» — детской сауной, а также зона релаксации — джакузи и банный комплекс с хаммамом, финской сауной и травяной баней

Адрес: Сергея Макеева, 9, с5.

Цена: разовое посещение – только для друзей членов клуба; абонементы и клубное членство.

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Бассейн в клубе World Class Город Столиц

Аквазона включает в себя комплекс бань с тропическим душем, бассейн с панорамной крышей, уникальный ледяной фонтан.

Параметры: длина 25 м; глубина до 220 см: есть отдельная зона для аквафитнеса.

Адрес: Преснеская набережная, 8, с1.

Цена: разовое посещение – только для друзей членов клуба; абонементы и клубное членство

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Бассейн в Сrocus Fitness

В закрытом бассейне есть техническое новшество — ванна с противотоком воды, в которой удобно разбирать технику плавания с помощью подводной съёмки. В неё интегрирована подводная беговая дорожка для специальных нагрузок. Надоело? Отправляйтесь плавать под открытым небом с видом на Москва-реку.

Параметры: две дорожки на 50 и на 25 метров.

Адрес: 66-й километр МКАД, «Крокус-Сити».

Цена: разовое посещение недоступно; абонемент и клубное членство.

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