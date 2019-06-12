Где освежиться? Лучшие бассейны Москвы

Не секрет, что любителям поплавать в Москве приходится несладко. Отсутствие хороших пляжей и чистой воды не пугает разве что самых отчаянных. Приходится заменять открытую воду на бассейны. А ведь плавание – отличная тренировка, которая сочетает в себе и аэробную, и силовую, и кардионагрузку. За одно занятие можно сжечь от 250 до 600 калорий. Рассказываем, на какие комплексы стоит обратить внимание.
Не забудьте
- Приготовить справку. Её требуют практически во всех бассейнах столицы. Получить её несложно, но очень важно.
- Проверить график работы бассейна. Летом многие площадки закрываются на профилактику. Конечно, делают они это не одновременно, поэтому поплавать в любом случае удастся.
Чайка
«Чайка» — открытый бассейн в Москве, который работает весь год. Кроме того, летом можно позагорать на отлично устроенных террасах.
Кстати, ещё приятный бонус для посетителей—получить медицинскую справку можно прямо в бассейне, если штатный врач будет на месте. Минус – для прохода даже по разовому билету необходимо предъявить паспорт или права.
Параметры:
большой бассейн: длина 50 метров; глубина 1,5–3 метра, 8 дорожек;
маленький: длина 25 метров, глубина 6 метров, 4 дорожки.
Адрес: Турчанинов пер., 3, стр. 1, ст. «Парк Культуры» (радиальная).
Цена: разовое посещение — 1500 р. в будни, 1800 р. — в выходные; есть абонементы.
«Атлант»
Этот бассейн наполняют не хлорированной (как обычно) водой, а природной минеральной из артезианской скважины. Здесь можно позаниматься аквааэробикой и попариться в финской сауне.
Параметры: длина 25 метров; глубина от 1 до 5 метров, 6 дорожек.
Адрес: ул. Талалихина, 28.
Цена: разовое посещение — 1000 р.; есть абонементы.
Бассейн в СК «Лужники»
Бассейн в Лужниках большой и с отличной фильтрацией. Здесь же можно позаниматься аквафитнесом, просто поплавать в воде или насладиться массажным душем.
Параметры:
большой: длина 50 метров, глубина 1,8 метра, 8 дорожек; маленький: длина 25 метров, глубина 1,5 метра, деления на дорожки нет.
Адрес: Лужники 24, стр. 10.
Цена: разовое посещение – бесплатно только одно, пробное. Затем — абонемент.
Велнес-клуб «Небо»
Здесь можно практически поплавать в облаках – бассейн расположен на высоте 260 метров от земли (говорят, его даже признали самым высоким бассейном в Европе). В бассейне установлена аэро- и гидро-массажная скамья, а также мощный противоток, который создает непрерывное течение.
Параметры: длина 25 метров, разделения на дорожки нет.
Адрес: Пресненская набережная, 12, 61-й этаж.
Цена: разовое посещение – 10 000 р., есть абонементы.
Спортивный плавательный комплекс ЦСКА
Этот бассейн построен в 1954 году, но не волнуйтесь, капитальный ремонт здесь проводился. Есть прыжковый сектор с вышками на один, три, пять, семь и десять метров.
Параметры: длина 50 метров, глубина 1,50–5,7 метра, 8 дорожек.
Адрес: Ленинградский пр-т, 39, стр. 9, ст. м. «Динамо», «Аэропорт».
Цена: разовое посещение — 600-1000 р. в зависимости от времени суток, вс. — 1000 р.; есть абонементы
Аквакомплекс в клубе World Class Red Side
За обслуживанием по высшему разряду, идеальными раздевалками, детским бассейном и даже фотозоной – сюда.
Параметры: аквакомплекс со спортивным бассейном (3 дорожки по 45 м), отдельной зоной для аквафитнеса 7x14 м с переменной глубиной (1,2-1,8 м), детским бассейном и «тепловой комнатой» — детской сауной, а также зона релаксации — джакузи и банный комплекс с хаммамом, финской сауной и травяной баней
Адрес: Сергея Макеева, 9, с5.
Цена: разовое посещение – только для друзей членов клуба; абонементы и клубное членство.
Бассейн в клубе World Class Город Столиц
Аквазона включает в себя комплекс бань с тропическим душем, бассейн с панорамной крышей, уникальный ледяной фонтан.
Параметры: длина 25 м; глубина до 220 см: есть отдельная зона для аквафитнеса.
Адрес: Преснеская набережная, 8, с1.
Цена: разовое посещение – только для друзей членов клуба; абонементы и клубное членство
Бассейн в Сrocus Fitness
В закрытом бассейне есть техническое новшество — ванна с противотоком воды, в которой удобно разбирать технику плавания с помощью подводной съёмки. В неё интегрирована подводная беговая дорожка для специальных нагрузок. Надоело? Отправляйтесь плавать под открытым небом с видом на Москва-реку.
Параметры: две дорожки на 50 и на 25 метров.
Адрес: 66-й километр МКАД, «Крокус-Сити».
Цена: разовое посещение недоступно; абонемент и клубное членство.