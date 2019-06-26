Поверь в силу бега: как тренироваться и помогать благотворительному фонду?

У вас есть возможность поставить новую спортивную цель и защитить право детей воспитываться в родных семьях.

В акции «Помогу на бегу» могут принять участие любители бега (новички и профессионалы) и просто неравнодушные люди, которые хотят помочь фонду «Дети наши» защищать право детей воспитываться в родных семьях. Начать бегать, одновременно собирая пожертвования в пользу благотворительного фонда, можно в одиночку, семьёй, командой друзей или коллег.

Фото: Фонд «Дети наши»

Как это работает?

Бегун ставит перед собой не только

беговые цели («хочу пробежать X км за сезон», «хочу улучшить свой темп до X», «хочу пробежать X км в забеге»);

(«хочу пробежать X км за сезон», «хочу улучшить свой темп до X», «хочу пробежать X км в забеге»); но и финансовые («собрать в пользу благотворительного фонда N рублей»).

Это новый вызов, это дополнительная ответственность и мотивация заниматься спортом регулярно. Регулярность — это то, что важно не только в тренировочном процессе, но и при занятиях благотворительностью.

Что нужно сделать, чтобы стать благобегуном?

Чтобы стать благобегуном, надо заполнить заявку на сайте фонда «Дети наши». У благобегуна своя страница на сайте, где собирается статистика о преодолённых километрах и собранных пожертвованиях. Страницей можно и нужно делиться в своих соцсетях, чтобы собирать как можно больше сторонников. Команда фонда поддерживает благобегунов в соцсетях, помогает советами.

Фото: istockphoto.com

Я сам не бегаю. Могу ли я поддержать акцию?

Участвовать в акции могут не только бегуны. Для успеха важна любая финансовая и информационная поддержка. Можно просто выбрать на странице акции благобегуна и поддержать его вызов и сделать пожертвование в фонд.

Важен каждый: за 5 лет команда благобегунов помогла фонду собрать более 2,5 млн рублей, которые были направлены на оказание помощи детям в беде.

Куда пойдут собранные деньги

Цель акции в 2019 году — собрать 950 тыс. рублей.

Социальные педагоги фонда «Дети наши» много колесят по Смоленской области:

ищут родителей детей из детдомов, чтобы вернуть детей в родные семьи;

спешат помочь родителям справиться с проблемами, из-за которых детям грозит детдом;

развозят материальную помощь.

Общественный транспорт — не выход: в некоторые деревни автобус ходит один раз в неделю.

Все эти годы команда фонда повсюду добиралась на личных автомобилях. Но больше нельзя зависеть от личного транспорта — стареньким машинам сотрудников фонда уже не по зубам дороги смоленской глубинки.

Фонду «Дети наши» нужен автомобиль:

неприхотливый (чтобы починить без проблем), проходимый (до отдалённых деревень не так просто доехать), — вместительный (фонд возит семьям строительные материалы и крупную бытовую технику), надёжный (за одну поездку специалисты фонда проезжают минимум 200 км, в среднем за неделю накатывают 1500 км).

950 тыс. рублей — цена б/у автомобиля на полном приводе с небольшим пробегом, плюс расходы на техобслуживание, запасные колёса и прочее.

Фото: istockphoto.com

Помощь ради будущего

Помогая нашему фонду собрать деньги на легковую машину для работы в Смоленской области, благобегуны помогают защищать конкретных детей. Фонд помогает конкретным детям и конкретным семьям в Смоленской области в трудных случаях, когда встаёт вопрос о направлении детей из кризисных семей в детские дома. Определение в детский дом негативно для любого ребёнка, часто этого можно избежать, если предпринять определённые действия.