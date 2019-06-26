Поверь в силу бега: как тренироваться и помогать благотворительному фонду?

В акции «Помогу на бегу» могут принять участие любители бега (новички и профессионалы) и просто неравнодушные люди, которые хотят помочь фонду «Дети наши» защищать право детей воспитываться в родных семьях. Начать бегать, одновременно собирая пожертвования в пользу благотворительного фонда, можно в одиночку, семьёй, командой друзей или коллег.
Как это работает?
Бегун ставит перед собой не только
- беговые цели («хочу пробежать X км за сезон», «хочу улучшить свой темп до X», «хочу пробежать X км в забеге»);
- но и финансовые («собрать в пользу благотворительного фонда N рублей»).
Это новый вызов, это дополнительная ответственность и мотивация заниматься спортом регулярно. Регулярность — это то, что важно не только в тренировочном процессе, но и при занятиях благотворительностью.
Что нужно сделать, чтобы стать благобегуном?
Чтобы стать благобегуном, надо заполнить заявку на сайте фонда «Дети наши». У благобегуна своя страница на сайте, где собирается статистика о преодолённых километрах и собранных пожертвованиях. Страницей можно и нужно делиться в своих соцсетях, чтобы собирать как можно больше сторонников. Команда фонда поддерживает благобегунов в соцсетях, помогает советами.
Я сам не бегаю. Могу ли я поддержать акцию?
Участвовать в акции могут не только бегуны. Для успеха важна любая финансовая и информационная поддержка. Можно просто выбрать на странице акции благобегуна и поддержать его вызов и сделать пожертвование в фонд.
Куда пойдут собранные деньги
Цель акции в 2019 году — собрать 950 тыс. рублей.
Социальные педагоги фонда «Дети наши» много колесят по Смоленской области:
- ищут родителей детей из детдомов, чтобы вернуть детей в родные семьи;
- спешат помочь родителям справиться с проблемами, из-за которых детям грозит детдом;
- развозят материальную помощь.
Общественный транспорт — не выход: в некоторые деревни автобус ходит один раз в неделю.
Все эти годы команда фонда повсюду добиралась на личных автомобилях. Но больше нельзя зависеть от личного транспорта — стареньким машинам сотрудников фонда уже не по зубам дороги смоленской глубинки.
Фонду «Дети наши» нужен автомобиль:
неприхотливый (чтобы починить без проблем), проходимый (до отдалённых деревень не так просто доехать), — вместительный (фонд возит семьям строительные материалы и крупную бытовую технику), надёжный (за одну поездку специалисты фонда проезжают минимум 200 км, в среднем за неделю накатывают 1500 км).
Помощь ради будущего
Помогая нашему фонду собрать деньги на легковую машину для работы в Смоленской области, благобегуны помогают защищать конкретных детей. Фонд помогает конкретным детям и конкретным семьям в Смоленской области в трудных случаях, когда встаёт вопрос о направлении детей из кризисных семей в детские дома. Определение в детский дом негативно для любого ребёнка, часто этого можно избежать, если предпринять определённые действия.