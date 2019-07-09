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Большая авария на велогонке «Адская гора» 2019. Видео

Александр Куделя
Адская гора. Самая массовая авария в истории велоспорта
700 велосипедистов съехали по леднику. До финиша добрались не все.
Lifestyle / Город 0

Спускаться на горном велосипеде с ледника — так себе идея. Однако в Альпах каждый год делают это. «Адская гора» — ежегодная гонка на горнолыжном курорте Ле Дез Альп. Участники заезда съезжают с высоты около 3 с половиной тысяч метров по обледенелой трассе.

В этом году в гонке приняли участие около 700 велосипедистов. Для одного из них съезд оказался слишком крутым. Он потерял управление и упал, спровоцировав цепную реакцию. Велосипедисты начали врезаться и падать друг за другом. В завале оказались десятки участников, которые практически полностью загромоздили трассу.

Несмотря на пугающие кадры, по сообщениям организаторов, никто из участников аварии серьезно не пострадал.

Так выглядит авария от лица одного из участников заезда:

А вот так выглядит заезд от лица победителя гонки Килиана Брона. Он не попал в затор, но от этого заезд не стал менее экстремальным для него.

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