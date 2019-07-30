Можно ли похудеть только в одной части тела и как это сделать?

Многие идут в спортзал за конкретной целью: убрать живот, похудеть в бедрах или избавиться от раздражающих складок. Всю энергию в таком случае направляют именно на тренировку проблемной зоны. И не получают результата. Возникает вопрос, как похудеть в конкретной части тела и существует ли локальное жиросжигание.

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Эксперт «Чемпионата» велнес-коуч Андрей Семешов отвечает, как работает локальное жиросжигание.

Велнес-коуч Андрей Семешов Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Локальное жиросжигание: миф или реальность

Если была бы возможность изменить только один параметр человеческой физиологии применительно к фитнесу, я бы не сомневался ни секунды — локальное жиросжигание! Люди, выполняющие на каждой тренировке больше 100 скручиваний на пресс, а потом ещё 50 подъёмов ног в висе, из чудаков, по большей части бессмысленно тратящих время, превратились бы в обладателей вожделенных «кубиков». Продажи электрических стимуляторов прямой мышцы живота попали бы в топ, интернет заполнился действительно эффективными программами «Накачай стальной пресс за месяц». Но увы!

«Мне бы немножко убрать на животе, в бедрах и еще вот тут, а в других местах не надо», — эта фраза, обращенная к фитнес-инструктору, звучит столь же невыполнимо как просьба «достать Луну с неба». Вот пластический хирург выслушает её с профессиональным интересом и даже, вероятно, реализует. Но это совсем другая история.

Мне бы немножко убрать на животе и ещё вот тут, а в других местах не надо — эта фраза, обращённая к фитнес-инструктору, звучит столь же невыполнимо как просьба достать Луну с неба.

Учёные проводили множество экспериментов. В некоторых из них предлагалось выполнять ровно одно изолированное движение с отягощением (например, сгибание правой руки с гантелью), после чего исследователи проводили сравнительный замер жировой прослойки бицепса на обеих руках. Разумеется, в надежде на то, что на правой руке жира стало меньше. Не стало. Изучали и теннисистов, у которых нагрузка на рабочую руку многократно выше. Но уровень жира на обеих руках неизменно оставался одинаковым.

Учёные продолжали разные тесты и добились своего! Удалось «поймать» феномен локального жиросжигания. Точнее, есть исследование, которое зафиксировало уменьшение жира в «контрольной» зоне, но оно оказалось настолько мало, что даже самые преданные фанаты этой теории вынуждено признали, что брать в расчет такие показатели не стоит. Речь шла о десятых долях грамма за 30 минут упражнений в целевой зоне. Видимо, сказалось увеличение температуры в конкретной части тела. При этом нужно понимать, что данные капельки жира отнюдь не используются как энергия в конкретной мышечной группе. Они сначала попадают в общий кровоток и дальше распределяются организмом в зависимости от потребностей.

Удалось «поймать» феномен локального жиросжигания! Но результат оказался настолько мал, что даже самые преданные фанаты этой теории вынуждено признали, что брать в расчет такие показатели не стоит. Речь шла о долях грамма за 30 минут упражнений.

Как работает похудение

Дефицит калорий

Для полной ясности, почему локальное жиросжигание не является эффективной стратегией, можно рассмотреть общую логику похудения. В основе лежит физика и закон сохранения энергии. Попав в организм, вся пища преобразуется в энергию (калории). Если мы получаем больше энергии, чем тратим, то излишки будут отложены в виде жировых запасов. И если нам однажды придет в голову мысль, что неплохо бы от этого «балласта» избавиться, то первая и основная задача — создать дефицит энергии. Общее суточное потребление калорий должно быть меньше, чем расход. И исключений из этого правила не бывает. Похудение — это в любом случае про немножечко поголодать. Существует множество систем, и для каждого конкретного человека будет оптимальным свой вариант сокращения суточного рациона. Например, кето-диета, либо периодическое голодание. Любой вариант хорош, при соблюдении двух условий: вы получаете необходимый минимум питательных веществ, включая витамины и минералы и вам относительно комфортно бороться с голодом.

Если нам придёт в голову мысль, что неплохо бы от этого «балласта» избавиться, первая и основная задача — создать дефицит энергии. Похудение — это в любом случае про немножечко поголодать.

Например, я решаю похудеть и понимаю, что при моем нынешнем уровне физической активности нужно съедать 2000-2200 Ккал. И я знаю, что могу легко забыть про еду часов до пяти-шести вечера. Но если я ложусь спать с пустым желудком, то муки голода и бессонница мне обеспечены. Поэтому утром я обхожусь чашкой кофе или добавляю еще символический перекус на 300-400 Ккал, зато плотно ем после тренировки и перед сном с чистой совестью съем еще до 1000 Ккал. Кому-то наоборот, не составляет труда лечь спать на голодный желудок, зато утром просто необходим плотный завтрак. Если вы пока не очень хорошо знаете свой организм, то начните с равномерного распределения всего суточного калоража на 3-5 приемов пищи.

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Сжигание калорий

Переходим к тренировкам, а точнее, к физической активности и её роли в процессе жиросжигания. Минимальное количество калорий организм тратит в положении лежа. Стоит вам сесть на кровати, затраты энергии увеличиваются. В том числе и за счет того, что необходимо заставить мышцы сокращаться. Начинаем ходить — расход энергии растет, ускоряем шаг — расход снова увеличивается, перешли на бег — траты опять растут. Как бензобак в автомобиле — чем сильнее нажимаем на педаль газа, тем больше топлива сжигается. Так вот наши жировые запасы — это и есть тот самый бензин. Пусть вас не вводит в заблуждение тот факт, что это топливо рассредоточено по всему телу (причем еще и неравномерно). Организм все жировые ткани, независимо от места нахождения, воспринимает, фактически, как единый бензобак. Даже не бензобак, а запасную канистру, которую еще возят с собой некоторые автолюбители, пережившие эпоху дефицита топлива.

Организм все жировые ткани, независимо от места нахождения, воспринимает, фактически, как единую запасную канистру с энергией.

Упражнения на группы мышц

В процессе любой физической работы мы практически не тратим тот жир, от которого стремимся избавиться. В ход идут сначала энергетические запасы, находящиеся непосредственно в мышечных клетках, а также циркулирующие по кровотоку. А вот когда нагрузка закончится, организм начнет восполнять свои запасы энергии до прежнего уровня. При условии, что из питания организм всего необходимого не получит, недостающую часть он заберёт из своих жировых запасов. Причем процесс этот редко бывает равномерным. Почти у всех остаются так называемые труднодоступные места. Везде уже красивый и худой, а внизу спины, или, к примеру, на внутренней поверхности бедер сохраняется ненавистная жировая складка. Это уже про индивидуальные генетические особенности и про распределение рецепторов. А еще многие замечают, что очень быстро усилия похудальца проявляются на лице. Загадки нет — просто жировая прослойка там меньше и даже небольшое её уменьшение даёт заметный эффект.

Процесс похудения редко бывает равномерным. И почти у всех остаются так называемые труднодоступные места. Это уже про индивидуальные генетические особенности и распределение рецепторов.

Итог

Стремясь избавиться от жира на животе, не имеет смысла каждый день делать до полного изнеможения скручивания. Эффективная стратегия должна быть построена на приведении в порядок рациона и адекватном уровне физической нагрузки. При этом приседания со штангой сожгут больше энергии (жира), чем скручивания. Просто потому что на их выполнения энергии тратится существенно больше сил. Хотя, конечно, и упражнения на пресс тоже имеет смысл включать в тренировочную программу. Но не чаще чем жим лежа или те же приседания.

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