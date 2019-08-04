Девушки с идеальной фигурой, которые мотивируют равняться на них.

Снова в форму: инста-красотки, которые заставят тебя пойти в зал

Хотите идеальное тело, но постоянно не хватает мотивации? Подпишитесь на этих девушек, и вы уже не сможете сидеть спокойно. Их тела — результат ежедневной кропотливой работы над собой. Программу тренировок для себя можно подсмотреть у одной из пяти красоток из нашей подборки.

Sarah Stage

Модель, мама и фитнес-тренер Сара Стэйдж всегда в отличной форме. Кубики пресса на её животе были видны, даже когда девушка была на последних месяцах беременности.

Izabel Goulart

Бразильская модель Изабель Гулар является одним из ангелов Victoria’s Secret и блистает своей идеальной фигурой в «Инстаграме».

Anllela Sagra

Фитнес-модель и тренер Аньйела Сагра из Колумбии не только заряжает мотивацией своим внешним видом, но и делится программами тренировок.

Natalie Eva Marie

Модель и рестлер Ева Мари выглядит очень ярко и много тренируется, чтобы оставаться в форме. О своих тренировках она активно рассказывает в профиле.

Valeria Guznenkova

Россиянка Валерия Гузненкова перебралась в Лос-Анджелес и теперь фотографирует свой рельефный пресс и накаченное тело на фоне американский пейзажей. На странице финалистка чемпионата России по бодифитнесу рассказывает, как усердно работает над телом, и предлагает программы тренировок.