Тони Хоук. Что стало с главной звездой скейтбординга 90-х?

Он был настолько крут, что в честь него назвали игру. Сейчас ему 51, и он всё ещё в форме.

Если вы не знаете, Тони Хоука, вероятно, вы никогда не интересовались скейтбордингом. Ведь именно при нём этот вид спорта приобрёл наибольшую популярность. Тони первому в истории покорился трюк «900» — два с половиной оборота в воздухе с приземлением в противоположную сторону. Ценой этого трюка, по его словам самого, стало сломанное плечо, более 20 сотрясений мозга и около 13 лет подготовки. Хоук сделал его в 1999 году в возрасте 31 года, а затем дважды повторил: в 43 и в 48!

Тони Хоук готов повторить трюки в 51

Сейчас легендарному скейтбордисту уже 51, а он всё ещё виртуозно исполняет трюки и не собирается останавливаться.

Как видите, для Хоука абсолютно не существует преград, и он всё ещё оттачивает своё мастерство в любых, даже совсем не предназначенных для скейтбординга, местах. Поблизости нет рампы? Не беда, Тони прокатится по стене вокруг телевизора. «Не убивайте телевидение… просто объезжайте его» — так гласит подпись к этому видео.

Как Тони Хоук стал популярным?

Такая преданность любимому делу помогла Тони Хоуку построить целую империю и заразить скейтбордингом миллионы людей. Его влияние сложно переоценить. В начале 80-х, во времена, когда он только начинал кататься, эта индустрия была развита очень слабо. Никто не хотел осваивать скейт, большинство детей в США выбирали бейсбол, американский футбол или баскетбол. Хоук же не был силён в командных играх, ему было сложно влиться в компанию, поэтому он проводил дни напролёт, катаясь на рампе, которую родители соорудили для него на заднем дворе.

Постепенно совершенствуясь, в 12 лет Тони уже заполучил первого спонсора Dogtown Skateboards, а к 16 годам он стал одним из лучших скейтеров планеты. Благодаря таланту и упорным тренировкам, спортсмен уже в 14 лет начал выступать на профессиональном уровне, и, подписав солидный контракт с Power Peralta, ещё до окончания школы смог купить свой первый дом.

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Хоук одерживал одну победу за другой, его доходы росли. К 25 годам он принял участие в 103 соревнованиях и выиграл в 73 из них. Этот результат до сих пор никому не удалось повторить. Он 12 раз подряд становился чемпионом мира в верт-скейтбординге.

Всё это время Тони вместе со своим отцом Фрэнком, основавшим национальную федерацию США в 1983-м, пытался всеми силами популяризировать скейтбординг среди молодёжи, и небольшой бум действительно произошёл. Но то, что так хорошо начиналось, вскоре пошло наперекосяк.

На грани банкротства

В начале 90-х популярность скейтбординга достигла низшей точки, равно как и доходы Хоука. Тони практически растратил все деньги от выигрышей и был близок к банкротству. Ему приходилось жить на $5 в день, которые он получал от TacoBell. Однако спортсмен вернулся к соревнованиям со свежими идеями и смог поправить своё положение. Он придумал более 30 новых трюков и сумел перезапустить карьеру.

Мощный рестарт

В 1995 году Тони Хоук принял участие в первых в истории Всемирных экстремальных играх (X-Games), что помогло ему засветиться и продемонстрировать свои таланты более широкой аудитории. К концу десятилетия произошёл второй бум скейтбординга, который не стихает по сей день.

После выполнения с 12-й попытки трюка «900» на X-Games 1999 влияние и популярность Тони Хоука возросли настолько, что совместно с компанией Activision он выпустил видеоигру «Tony Hawk`s Proskater для Playstation», которая мгновенно стала бестселлером. По рассказам самого скейтбордиста, многие люди считают, что его не существует в реальности, и Тони Хоук — это лишь персонаж игры. Кстати, последняя её часть вышла в 2015 году.

Фото: vk.com/rddt_nostalgia

Чем ещё занимается скейтбордист?

Тони Хоук не только первоклассный спортсмен, но и успешный бизнесмен. В конце 90-х он вместе с семьёй основал скейт-компании Birdhouse и Hawk Clothing. Кроме того, он является основателем Boom Boom Huck Jam Tour, в рамках которого на больших аренах и в парках развлечений в США организуются выступления сильнейших скейтбордистов, BMX-велосипедистов и мотофристайлеров. Одно время Тони Хоуку принадлежал аттракцион в парке развлечений Six Flag. Состояние Хоука, по разным оценкам, составляет $120-140 млн.

Тони не забывает развивать любимый вид спорта, который сделал его суперзвездой и миллионером. Благодаря его вложениям, по всей территории США было открыто более 450 скейтпарков. Его фонд финансирует строительство новых общественных площадок в местах с низким уровнем жизни и поддерживает молодых райдеров со всех уголков страны. Всего фонд Тони Хоука вложил в развитие скейтбординга более $3 млн.

В 2009 году Барак Обама пригласил Тони в Белый дом в рамках празднования Дня отца. Так как Хоук никогда не расстаётся со скейтом, то он решил, с позволения властей, прокатиться по фойе главного правительственного здания страны и сделать пару фото.

Хоук до сих пор катается и делает это на очень высоком уровне. Вы можете оценить его нынешний скилл.

Внимание общественности к Тони не угасает. Недавно он дал интервью VOGUE, в котором ответил на 73 вопроса. Оказывается, в детстве Хоук подумывал о карьере музыканта, из него мог получиться отличный скрипач. Однако, когда учитель музыки просил Хоука отыграть концерт на выходных, парень пропускал всё мимо ушей и шёл кататься на скейте.

Легенда скейтбординга, успешный бизнесмен, отец 4 детей, участник множества благотворительных акций, парень, не расстающийся со скейтом даже в бизнес-классе самолёта, и всё ещё кумир молодёжи — именно таким предстаёт перед нами Тони Хоук в свои 51.

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