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Как быстро прийти в форму после родов? Тренировки и питание Иванки Трамп

Тренировки и питание Иванки Трамп
Валерия Баринова
Иванка Трамп. Что делает фотомодель, чтобы так хорошо выглядеть?
Рассказываем, как дочери президента США удалось сохранить форму после рождения троих детей.
Lifestyle / Фитнес 0

Дочь 45-го президента США Иванка Трамп снова попала под шквал осуждений публики. Дело в том, что недавно 37-летняя бизнесвуман пришла на сессию Генеральной ассамблеи ООН без белья. И пока пользователи соцсетей ругали девушку за столь непристойное поведение, остальные восхищались её красотой и подтянутыми формами. А она, между прочим, — мать троих детей. Так как же Иванке Трамп удаётся так хорошо выглядеть и поддерживать себя в тонусе? Рассказываем в нашем материале.

Спорт вошёл в жизнь Иванки уже много лет назад, когда она только начинала карьеру модели. И, хотя сейчас съёмки — далеко не самая большая часть её жизни, занятия фитнесом не ушли из её ежедневного графика.

Тренировки

Предпочтения в тренировках у политического деятеля меняются довольно часто. Например, после рождения первого ребёнка Иванка увлеклась танцами, а точнее танцевальным кардио, программу которого для неё разрабатывал персональный тренер.

Сегодня в тренировочном плане девушки — разнообразные нагрузки. Здесь есть место и фитнесу в зале, и гольфу, и теннису, и даже плаванию. Главное, что подчёркивает Иванка, — периодичность в четыре раза в неделю.

Кроме того, фотомодель — большая любительница функциональных упражнений TRX. Именно такие тренировки помогли ей быстро прийти в форму после рождения младшего сына.

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Включите их в свою тренировку, и кубики не заставят себя ждать.

Иногда Иванка старается присоединиться к пробежкам своего мужа Джерарда Кушнера, и даже участвует в массовых забегах.

Активный образ жизни

Кроме тренировок, в жизни Иванки большое место отведено семье и политике. Эти две сферы, хоть и сложно объединяются между собой, помогают молодой маме поддерживать себя в тонусе и практически никогда не сидеть на месте.

На семейных выходных Кушнеры-Трампы выбираются на природу, отправляются в походы или даже вместе катаются на коньках.

В рамках своей политической деятельности Иванка часто путешествует, отправляется в самые отдалённые уголки планеты, посещает различные спортивные мероприятия и даже проверяет космические станции.

Питание

Как и у жены известного футболиста Виктории Бекхэм, в меню Иванки почётное место занимает дикий лосось. Это блюдо помогает насытиться и обогащает организм полезными жирами омега-3. Они положительно сказываются на состоянии кожи и метаболизме.

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Оказывается, можно есть практически всё, но в строго определённое время.

Кроме того, в рационе бизнеследи очень много зелени, овощей и фруктов. К этим полезным заменителям сладкого Иванка приучает и детей. Отправляясь на пикник, они с берут с собой помидоры, огурцы, оливки, курицу, роллы с говядиной и яйцами, арбуз и зелень.

Однако полностью исключать быстрые углеводы Иванка не рекомендует. Она хотя бы раз в неделю позволяет себе маленькие шалости в виде мучных изделий или фастфуда.

Активный образ жизни и баланс в питании — вот секреты стройности и привлекательности дочери президента. Однако, при таком большом давлении со стороны общества, не стоит забывать и о грамотном распределении сил. Для достижения гармонии и снятия стресса Иванка Трамп предпочитает посещать хаммам и медитировать под открытым небом.

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