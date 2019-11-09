Red Bull BC One: трансляция чемпионата мира по брейкдансу

Каждый год ценители брейка со всего мира собираются у экранов своих компьютеров, чтобы разделить весь драйв и энергетику финала чемпионата мира. Red Bull BC One по-праву можно назвать одним из самых атмосферных и аутентичных соревнований. Подумайте сами, его история насчитывает целых 16 лет. Там, в далёком 2003-м, у нас был интернет по кабелю, обучающие танцевальные связки на DVD и брейкинг, совсем далёкий от включения в программу Олимпийских игр.

Red Bull BC One — ежегодное международное соревнование среди 16 лучших b-boys и b-girls. Соревнования проводятся по системе «1 на 1», победителя выбирают 5 судей, сидящих в зале. — ежегодное международное соревнование среди 16 лучших b-boys и b-girls. Соревнования проводятся по системе «1 на 1», победителя выбирают 5 судей, сидящих в зале.

В этом году финал Red Bull BC One впервые состоится в столице Индии – Мумбаи. Ждём, что батлы между участниками будут пропитаны ритмами Болливуда и сумасшедшей энергетикой.



Трансляция будет доступна по ссылке. Начало в 18:30 по Москве.

Фото: redbullcontentpool.com

5 причин, чтобы смотреть и болеть:

Наши в финале

Впервые за долгое время в финале сразу три участника из России. В категориях b-boy болеем за Бамблби и Битли. В категории b-girl – за Кастет.

Большие амбиции

Участник финала b-boy Бамблби – первый победитель олимпийских игр в категории брейк-данс.

Крутая энергетика

Атмосфера шумящего индийского стадиона, где впервые проводится мероприятие такого уровня.

Фото: redbullcontentpool.com

Европа или Азия?

Серьёзная битва между европейской и азиатской школой. В этом году в финале как никогда много участников из Азии. В битве за звание лучшей b-girl выступает победительница прошлого года Аюми. Посмотрим, получится ли у неё повторить достижения прошлого года?

Есть на, что посмотреть

Помимо вступлений b-boy и b-girl Red Bull BC One – это большое и красочное шоу. Поскольку соревнования этого года проводятся в Мумбаи, ждём крутых локальных фишек и танцев в стиле Болливуда.

Фото: redbullcontentpool.com

Оставайтесь на связи! Болейте за наших, и смотрите трансляцию по ссылке (доступна опция: комментарии на русском).