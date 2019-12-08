Опасные красотки. Самые привлекательные и эффектные девушки в ММА

Александра Албу, Джина Карано, Анастасия Янькова и другие красавицы, которых лучше не злить.

Смешанные боевые искусства уже давно стали популярным видом спорта среди женщин. Сложно представить, что мускулистые девушки, которые беспощадно дерутся на ринге, могут быть очаровательными и даже милыми в жизни. Однако многие из них ежедневно доказывают, что быть сильной и женственной одновременно вполне реально. Рассказываем о семи красотках, которых лучше не злить.

Александра Албу

Александра — первая девушка из России в UFC. В ММА Албу приняла участие в пяти боях, три из которых завершились победой. Она является одним из лучших кроссфит-спортсменов в России и занимается тренерской деятельностью. В 2019 году журнал Things опубликовал рейтинг самых красивых девушек-бойцов, и Саша попала в почётную десятку.

Пейдж Вазант

Пейдж Вазант — американская спортсменка, одна из самых ярких представительниц наилегчайшего женского веса UFC. Раньше девушка была моделью и танцовщицей, но потом решила, что пора выйти на ринг. Пейдж также занимается общественной деятельностью. Она борется за права женщин и привлекает внимание людей к проблемам сексуальных домогательств.

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Маккензи Дерн

За этой красоткой следят много пользователей «Инстаграма». Она очаровывает фанатов не только удушающими приёмами, но и милым лицом и подтянутой фигурой. В этом году Маккензи родила ребёнка и вернулась на октагон спустя три месяца. За её плечами богатый бэкграунд в бразильской джиу-джитсу, в ММА же она выступает с 2016 года.

Джино Карано

Джина — суперзвезда женского ММА и одна из самых титулованных бойцов. С ней мы бы точно не рекомендовали спорить, потому что для победы в одном из боев ей потребовалось всего 39 секунд. Раньше спортсменка занималась тайским боксом, куда пришла из желания сбросить лишний вес. Но судьба привела её на большой ринг. Сейчас Карано активно занимается актёрской карьерой. Она сыграла в таких фильмах, как “Форсаж-6” и “Дэдпул”.

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Анастасия Янькова

Очаровательная модель является ещё и чемпионкой России по тайскому боксу. Анастасия — одна из самых прославленных наших бойцов: она входит в многочисленные топы красивых спортсменок. Сейчас девушка активно занимается моделингом и социальными сетями. К сожалению, Янькова не добралась до уровня UFC, но провела несколько боев на Bellator MMA.

Каролина Ковалькевич

Эта девушка смотрится прекрасно как в женственном платье, так и в экипировке UFC. Она дебютировала на профессиональном уровне в 2012 году и до сих пор впечатляет фанатов боями. Польская спортсменка также любит прыгать с парашютом и увлекается скайдайвингом.

Кейтлин Нейл

Посмотрите на очаровательную Кейтлин Нейл. При виде её никто не подумает, что она боец: настолько женственна внешность девушки. Кстати, до начала карьеры в боевых искусствах Кейтлин занималась чирлидингом.