Супергибкие красавицы. Яркие девушки с идеальной растяжкой

Спортивные и гибкие девушки всегда вызывали особое восхищение как у мужчин, так и у женщин. В «Инстаграме» публикации со шпагатами набирают большое количество лайков и одобрительных комментариев. Иногда при одном взгляде на подобные фото, в голове возникает вопрос – а такое вообще возможно? Ещё как! И девушки из нашей подборки доказывают это ежедневно.

Не для слабаков: самые красивые девушки на турниках Воркаут — не только мужское занятие. И вот вам лучшее доказательство.

Самира Мустафаева

Известная гимнастка и основательница сети фитнес-студий к ведению соцсети подходит ответственно. Красивые пейзажи не должны остаться без её великолепных шпагатов. Кроме того, девушка делится тренировками на все группы мышц и мотивирует своих подписчиц на отличный результат.

Анна Канюк

Ещё одна бизнес-леди покоряет подписчиков фотографиями в самых невероятных локациях и идеальной фигурой. К тому же, она ещё и молодая мама. В ленте – океан, счастливые семейные будни и невероятно длинные ноги.

Юлия Попкова

Тренер по растяжке из Новосибирска отстаёт от московских красавиц разве что в количестве подписчиков и лайков. Но мы не сомневаемся, когда на фотографии шпагат – она уже удачная. А подкрепление впечатляющими видами рано или поздно сделает её настоящим хитом в сети.

Kristen Rose Provenché

И среди зарубежных барышень есть настоящие «йогини». У Кристен получается быть не только моделью, но и фотографом для самой себя. Выходит, кстати, отлично.

Анастасия Завистовская

Красивые фотографии – далеко не всё, что есть у Анастасии. В багаже петербурженки – собственная студия гибкости, любящая семья и жизнь, полная эстетики и приключений.

София Яранцева

А какие ещё должны быть снимки в профиле мастера спорта по художественной гимнастике? На своём собственном примере Соня показывает, что за результаты посетительниц её студии растяжки в Томске мы можем быть спокойны.

Анастасия Назаренко

Ничего необычного, просто именно в такой позе засыпает золотая медалистка олимпиады в Лондоне. Не удивительно, если заглянуть на страничку, можно увидеть, что девушка так и ванну принимает, и гостей, и даже предложение руки и сердца.

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