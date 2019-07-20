Супергибкие красавицы. Яркие девушки с идеальной растяжкой

Спортивные и гибкие девушки всегда вызывали особое восхищение как у мужчин, так и у женщин. В «Инстаграме» публикации со шпагатами набирают большое количество лайков и одобрительных комментариев. Иногда при одном взгляде на подобные фото, в голове возникает вопрос – а такое вообще возможно? Ещё как! И девушки из нашей подборки доказывают это ежедневно.
Самира Мустафаева
Известная гимнастка и основательница сети фитнес-студий к ведению соцсети подходит ответственно. Красивые пейзажи не должны остаться без её великолепных шпагатов. Кроме того, девушка делится тренировками на все группы мышц и мотивирует своих подписчиц на отличный результат.
Анна Канюк
Ещё одна бизнес-леди покоряет подписчиков фотографиями в самых невероятных локациях и идеальной фигурой. К тому же, она ещё и молодая мама. В ленте – океан, счастливые семейные будни и невероятно длинные ноги.
Юлия Попкова
Тренер по растяжке из Новосибирска отстаёт от московских красавиц разве что в количестве подписчиков и лайков. Но мы не сомневаемся, когда на фотографии шпагат – она уже удачная. А подкрепление впечатляющими видами рано или поздно сделает её настоящим хитом в сети.
Kristen Rose Provenché
И среди зарубежных барышень есть настоящие «йогини». У Кристен получается быть не только моделью, но и фотографом для самой себя. Выходит, кстати, отлично.
Анастасия Завистовская
Красивые фотографии – далеко не всё, что есть у Анастасии. В багаже петербурженки – собственная студия гибкости, любящая семья и жизнь, полная эстетики и приключений.
София Яранцева
А какие ещё должны быть снимки в профиле мастера спорта по художественной гимнастике? На своём собственном примере Соня показывает, что за результаты посетительниц её студии растяжки в Томске мы можем быть спокойны.
Анастасия Назаренко
Ничего необычного, просто именно в такой позе засыпает золотая медалистка олимпиады в Лондоне. Не удивительно, если заглянуть на страничку, можно увидеть, что девушка так и ванну принимает, и гостей, и даже предложение руки и сердца.