Хочу туда: отель с панорамным видом на северное сияние

Сколько стоит пожить на уединённом норвежском острове и забыть о городской суете?

Мало кому удаётся увидеть северное сияние вживую, а не на красивой фотографии. На самом деле, для того чтобы осуществить полярную мечту, необязательно мёрзнуть на морозе в одном пуховике поверх другого. В отеле Manshausen Island можно увидеть завораживающее природное явление, не выходя из комнаты — сквозь стеклянные стены.

Где находится отель с видом на северное сияние?

Курортный отель располагается на уединённом острове Маншаузен в Норвегии. Он находится в 500 метрах от деревни Нордскот на материке.

Вы можете остановиться в бюджетном общем номере для мужчин и женщин, но для того, чтобы насладиться тем самым пейзажем, нужно забронировать для себя или всей семьи просторное бунгало. Из его окон открывается вид на Норвежское море, горы и, если подгадать со временем поездки, северное сияние.

Уик-энд в Норвегии отлично подойдёт и для ленивцев, которые любят проваляться в кровати все выходные или почитать книги, и для приверженцев активного отдыха. На территории отеля можно заниматься нырянием с маской и трубкой, кататься на каноэ, ловить рыбу, гулять по саду, жарить барбекю, загорать на террасе в жаркую погоду и устраивать велопрогулки неподалёку от туристической зоны.

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Лайфхаки для путешествия: как туда добраться?

Чтобы добраться до Маншаузена, необходимо прилететь в город Свольвер — он самый ближайший к курорту. Оттуда раз в день курсирует катер до острова. Но стоит очень аккуратно выбирать даты поездки, так как обратных билетов из Свольвера в Москву в некоторые дни может не оказаться. Есть и альтернативные, но более дальние от отеля варианты перелётов: например, до Лекнеса или Будё.

Чтобы поездка оказалась комфортной и оставила только приятные воспоминания, заранее позаботьтесь о бронировании номеров. Бунгало очень быстро раскупают! К тому же для пребывания в Норвегии необходима шенгенская виза, а зимой — тёплая одежда.

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Сколько это стоит?

Одна ночь в отеле в общем номере для мужчин и женщин 6 146 рублей Одна ночь в бунгало с видом на море для одного взрослого 24 923 рублей Одна ночь в бунгало с видом на море для двоих 30 045 рублей Проживание животного (заранее предупредить) бесплатно Завтрак бесплатно Перелёт из Москвы в Свольвер 52 893 рублей Перелёт из Свольвера в Москву 50 006 рублей Увидеть северное сияние бесценно

Итого (поездка на 5 дней с проживанием в бунгало для одного взрослого): 227 514 рублей. Да, не самый бюджетный вариант путешествия, но разве не хочется хотя бы на одну ночь позволить себе этот вид?