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Пёс-путешественник Локи. Инстаграм собаки маламута и его путешествий

Валерия Баринова
Фото: instagram.com/loki/
Вокруг света: как путешествует самый популярный «Инстаграм»-пёс
Трогательная история фотографа Келли Ланда и его собаки Локи.
Lifestyle / Город

Путешествие, даже самое маленькое, может подарить не только перезагрузку и отдых, но и разнообразие новых впечатлений. Отправиться на поиск приключений в хорошей компании – что может быть лучше? Именно так подумал фотограф Келли Ланд и взял с собой свою собаку.

Пёс Локи принадлежит к очень редкой породе собак – помеси маламута, хаски и арктического волка. Хозяин подобрал его во время бури в 2012 году, с тех пор они неразлучны.

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Келли считает, что собаки созданы не для того, чтобы проводить всю свою жизнь в четырёх стенах квартиры или на заднем дворе дома, тем более такая порода, как Локи. Судя по снимкам, псу это действительно нравится. Его довольную морду можно увидеть и в палатке в горах, и в гамаке среди чащи леса. Мы выбрали лучшие фото из «инстаграма» Локи, чтобы вы сами могли в этом убедиться.

Ещё больше интересных локаций и необычных приключений путешественников ищите по тегу #ХочуТуда. А как вы предпочитаете проводить отдых?

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