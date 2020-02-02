Навсегда в сердце. Собрали самые красивые граффити в память Коби Брайанта

Уличные рисунки по всему миру в честь легендарного игрока «Лейкерс» и его дочери.

Неделю назад спортивный мир потрясла новость о трагедии: погиб легендарный баскетболист Коби Брайант. За эти дни уличные художники со всего мира посвятили звезде НБА и его дочери Джианне, разбившимся на вертолёте, множество рисунков. Улицы Лос-Анджелеса, Далласа и других городов всей Земли заполняются артом, под которым болельщики оставляют свечи, цветы и атрибутику «Лос-Анджелес Лейкерс», чтобы почтить память кумира. Мы собрали самые невероятные работы с изображением легенды.

Свою скорбь художники выражают не только на стенах. Изображение в честь легендарного игрока создали на травяном поле в Калифорнии. Чтобы создать портрет спортсмена, автор использовал специальный принтер.