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Красивые граффити в память баскетболиста Коби Байанта. Уличное искусство. Фото

Красивые граффити в память Коби Байанта
Александра Нехотина
Навсегда в сердце. Собрали самые красивые граффити в память Коби Брайанта
Уличные рисунки по всему миру в честь легендарного игрока «Лейкерс» и его дочери.
Lifestyle / Город 0

Неделю назад спортивный мир потрясла новость о трагедии: погиб легендарный баскетболист Коби Брайант. За эти дни уличные художники со всего мира посвятили звезде НБА и его дочери Джианне, разбившимся на вертолёте, множество рисунков. Улицы Лос-Анджелеса, Далласа и других городов всей Земли заполняются артом, под которым болельщики оставляют свечи, цветы и атрибутику «Лос-Анджелес Лейкерс», чтобы почтить память кумира. Мы собрали самые невероятные работы с изображением легенды.

Свою скорбь художники выражают не только на стенах. Изображение в честь легендарного игрока создали на травяном поле в Калифорнии. Чтобы создать портрет спортсмена, автор использовал специальный принтер.

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