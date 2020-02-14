Фитоняшки в деле. 7 инста-красоток, которые покорят тебя идеальной фигурой

Обворожительные девушки с красивой спортивной внешностью и атлетической фигурой — в нашей стране их называют фитоняшками. А за рубежом прижилось выражение «fit chick», что в переводе означает «спортивная цыпочка». Именно они пользуются большой популярностью в социальных сетях. Их фотографии впечатляют и, возможно, составляют преимущественную часть ленты в «Инстаграме».
При этом спортивные девушки не только хвастают отличной физической формой, но и мотивируют других отправиться в зал и поработать над собой. В нашей подборке мы сы собрали самых горячих фитоняшек, которые покорили нас идеальной фигурой и любовью к спорту.
Крисси Села
Аккаунт в «Инстаграме»: @krissycela.
Большинство фотографий Крисси демонстрирует её красоту и отличную форму. К тому же девушка является фитнес-тренером и прекрасно знает, как сделать занятия в зале полезными и весёлыми.
Многие упражнения, которые она показывает в своём «инстаграме» с полуторамиллионной аудиторией, подходят как профессионалам, так и новичкам.
Более того, у Селы есть собственное приложение Tone&Sculpt. В нём можно составить персональный план тренировок и подобрать подходящее фитнес-меню.
Екатерина Усманова
Аккаунт в «Инстаграме»: @usmanovakate.
Екатерина – профессиональная спортсменка и многократная участница соревнований в категории фитнес-бикини.
Девушка переехала из родного Крымска в столицу, уже имея большое количество наград. Вскоре Усманова обрела популярность и в Москве. Она открыла онлайн-школу фитнеса и создала собственный бренд правильного питания.
Аманда Биск
Аккаунт в «Инстаграме»: @amandabisk.
Аманда — бывшая прыгунья с шестом, физиолог, атлет и инструктор по йоге из Австралии. Смотреть страницу девушки в «Инстаграме» — сплошное удовольствие, ведь она регулярно выкладывает фото и видео тренировок или асан из йоги на фоне пейзажей.
В основном Биск занимается на свежем воздухе: на газоне или на берегу океана. К тому же у неё стройное, подтянутое и не перекаченное тело, как у многих её коллег.
Екатерина Красавина
Аккаунт в «Инстаграме»: @katekrasavina.
Посмотрев на спортивное телосложение Екатерины, вряд ли кто-то сможет представить себе, что когда-то девушка вовсе не блистала атлетичной фигурой. После беременности она набрала достаточно лишних килограммов.
За два года упорных тренировок Екатерине удалось привести себя в порядок и добиться немалых спортивных достижений. В 2014 году спортсменка приняла участие в чемпионате Москвы по фитнес-бикини и заняла второе место. В интернете Красавина часто отвечает на вопросы подписчиков и проводит мастер-классы по позированию.
Маргрет Гнарр
Аккаунт в «Инстаграме»: @margretgnarr.
Маргрет также является профессиональным бодибилдером. Список её спортивных достижений достаточно внушителен.
Однако круг интересов девушки не заканчивается на фитнесе. Она активно занимается гимнасткой и тхэквондо, поэтому может постоять за себя.
Сейчас Маргрет пришлось прервать карьеру в фитнесе, поскольку она недавно родила ребёнка. Стоит отметить, что на протяжении всей беременности Гнарр выкладывала в личном блоге различные упражнения, которые помогают будущим мамам всегда оставаться в форме.
Алекса Джин Браун
Аккаунт в «Инстаграме»: @alexajeanbrown.
24-летняя Алекса может назвать себя настоящим фанатом фитнеса. Несколько лет назад она начала вести блог, в котором делилась успехами в похудении после родов.
С этой задачей девушка сумела справиться на отлично. Сейчас Браун ведёт «инстаграм», в котором даёт советы в области тренировок и стиля.
Фитнес-модель выглядит потрясающе, поэтому нет ничего удивительного в том, что многие компании из индустрии красоты стремятся с ней сотрудничать.
Си Джей Перри
Аккаунт в «Инстаграме»: @thelanawwe.
Си Джей Перри, известная любителям реслинга под именем Лана, покоряет американскую публику выступлениями на ринге и эффектной внешностью.
Кстати, у девушки есть русские корни, и она неплохо говорит на нашем языке. Как и любой профессиональный рестлер, спортсменка тщательно следит за физической формой и обладает точёной фигурой.