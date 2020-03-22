Моё путешествие отменилось из-за коронавируса. Что делать?

Коронавирус продолжает стремительно набирать обороты. Люди по всему миру в панике скупают последние остатки гречки и туалетной бумаги, а многие задаются вопросом: «Что делать с предстоящим летним отпуском?». Долгожданные путешествия теперь находятся под угрозой. Рассказываем, что делать с уже купленными билетами и стоит ли надеяться на завершение эпидемии.

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Что делать с отменой рейсов?

Большинство авиакомпаний стараются помочь гражданам России не понести убытки, учитывая сложную экономическую ситуацию. Поэтому была введена возможность возврата билетов или смены дат предстоящей поездки. Если ваш рейс отменили, то деньги можно вернуть, либо зайдя в личный кабинет на сайте авиакомпании, либо по звонку. Сейчас так поступают большинство людей, ведь множество полётов уже приостановлены. Если же рейс не был отменён, то, к сожалению, формально никто не обязан возвращать ваши деньги. Вы, конечно, можете самостоятельно «надавить» на компанию с помощью писем-претензий или звонков, но нет никакой гарантии, что это принесёт результаты.

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Что делать, если я уже купил путёвку?

Если выбранная вами страна на данный момент времени закрыта для въезда, то туристическое агентство обязано вернуть деньги. Проще всего сделать это при оформлении тура в онлайн-агентствах, нажав кнопку «Отмена». В оффлайн-агенствах ситуация так же не должна вызывать затруднений. Если туроператор отказывается возвращать вам деньги, можете написать претензию.

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Что делать с визой в закрытую страну?

Если у вас уже оформлена длинная виза, то не стоит переживать. Вы спокойно сможете «открыть» её несколько позже. Если виза получена под конкретную поездку, то Италия обещает продлить вам её действие. Но в общем случае, скорее всего, она сгорит. Однако, поверьте, это самая маленькая беда на сегодня. Непросто придётся и тем, кто только собирался подавать документы на получение визы. На сегодняшний день США и Европа остановили их выдачу.



Помните самое главное – любые поездки в период эпидемии коронавируса необходимо осуществлять исключительно на свой страх и риск. Конечно, лучше переждать пандемию дома, обезопасив собственное здоровье. Стоит отметить, что сейчас резко снижаются цены на перелёты внутри России. Сочи, Краснодар и Крым открыты для туристов. Поэтому если же вы всё-таки хотите насладиться отдыхом, то сейчас выгоднее всего воспользоваться шансом.