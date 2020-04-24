Исследования показали, что картофель может заменить спортивное питание

Специальное питание заняло прочную позицию в профессиональном и любительском спорте. В зависимости от разновидности оно помогает восстановить мышцы после тренировки или же придать энергии во время сверхинтенсивной нагрузки. Обычно атлеты приобретают такие добавки за приличную цену. Однако за последние полгода было проведено два научных исследования, которые доказали, что по эффективности на одну линию со спортпитом встаёт самый обыкновенный картофель.

Питание во время гонки: картофель против углеводных гелей

В декабре 2019 года американское издание Journal of Applied Physiology опубликовало исследование учёных из Университета Иллинойса. Специалисты в области кинезиологии и здравоохранения отобрали 12 велосипедистов и разделили их на три группы. Первая группа во время двухчасового заезда подкреплялась углеводными гелями, вторая — картофельным пюре, а третья просто пила воду. В ходе теста у атлетов постоянно проверяли концентрацию глюкозы и молочной кислоты в крови.



В результате эксперимента выяснилось, что для поддержания энергии во время гонки на выносливость картофель и специальные гели одинаково хороши по сравнению с водой. Образцы крови у первых двух групп тоже были похожими: уровень глюкозы оставался идентичным.

Фото: istockphoto.com

И всё же минусы у потребления крахмального продукты были. При интенсивном питании картофелем во время спортивной нагрузки гонщики жаловались на вздутие живота, метеоризм и иногда боль. Но учёные отметили, что в среднем проблем с желудочно-кишечным трактом на этот раз было меньше, чем в предыдущих тестах, и оба варианта добавок переносились спортсменами хорошо.



Директор исследования профессор Николас Бруд рассказал, что своим опытом специалисты хотели доказать существование достойных альтернатив коммерческому спортивному питанию. И что углеводы можно найти и в цельных пищевых источниках.

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Картофель помогает восстановить энергию мышц после нагрузки

Ещё одно свежее исследование, проведённое в Университете Монтаны, опубликовал авторитетный научный портал European Journal of Applied Physiology. Теперь в тесте участвовали восемь мужчин и столько же женщин. Они должны были ездить на велосипеде в течение полутора часов, затем отдохнуть и получить восстановительное питание, а напоследок закрепить всё 20-километровой гонкой на время.



В конце эксперимента специалисты взяли у участников анализ крови и провели биопсию мышц. Результаты показали, что мышцы всех спортсменов пополняли запасы гликогена после нагрузки одинаково успешно и при питании продуктами на основе картофеля, и при помощи спортивных добавок.

Фото: istockphoto.com

Брент Руби, один из авторов исследования, рассказал, что атлеты, практикующие тренировки на выносливость, нередко говорят о строгости своей диеты. Но теперь они могут разнообразить свой рацион, взглянув на другие углеводосодержащие продукты.

Пока вы получаете достаточное количество углеводов, ваша диета может быть настолько разнообразной, насколько вы этого хотите.

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Экспертное мнение: как объяснить результаты исследований?

Сравнение картофеля со специальным спортивным питанием у многих наверняка вызывает удивление. Поэтому, чтобы детально разобраться в результатах двух научных экспериментов, мы побеседовали со спортивным врачом Ибраимом Чибичевым.

Ибраим: Безусловно, вполне обычные продукты могут отчасти заменить спортпит, который вышел на рынок с целью быстро и доступно удовлетворить спрос. Но опять же — это маркетинг, который требует определённой разгрузки. Если мы окунёмся и в состав гелей и натуральных продуктов, то в большей степени, конечно, и там, и там присутствуют углеводы. Они необходимы не для того, чтобы восстанавливать мышцы после интенсивной нагрузки, а для того, чтобы восполнять энергозатраты, которые происходят в циклических видах спорта. Соотвественно, мышцы будут восстанавливаться в виду белкового компонента. Во втором исследовании речь идёт о восполнении гликогена в мышцах. Это энергетический ресурс, который позволяет мышце работать какой-то период времени. Это как раз производная углеводной составляющей. И гликоген синтезируется у нас в печени, для этого нужен источник углеводов. Так что о восстановлении повреждённых волокон, именно самого миоглобина, речи быть не может — это происходит только за счёт белка. А ресурсы любого углеводного характера компенсирует именно энергию мышцы.

Фото: istockphoto.com

Есть два типа атлетов в циклических видах спорта. Первые используют спортивные добавки в виду того, что это быстро, удобно и биодоступность у них достаточно хорошая. А второй тип людей — атлеты, предпочитающие сбалансированные продукты. Например, сухофрукты или фрукты, которые по составу могут быть либо одинаковыми, либо схожими со спортпитом. Картофель богат крахмалом — это большое количество углеводов. И сюда же входят витамины группы B, которые тоже являются своего рода антиоксидантами. Если мы берём гели, то там в основном содержатся углеводы, витамин С (аскорбиновая кислота) и некоторые добавки для того, чтобы всасываемость начиналась непосредственно в ротовой полости и была высокая биодоступность. Поэтому сравнить два ингридиента, два субстрата для питания можно. И по уровню, и по качеству биодоступности гели будут немного выше, чем картофель: они просто удобнее в плане питания. Можно ли одно заменять другим? Безусловно, да. Тут нужно просто учитывать состав и смотреть, какой продукт покажет наиболее высокую эффективность. Поэтому углеводная загрузка может осуществляться практически чем угодно. Картофель для этой функции хорошо подходит.

У меня достаточно большое количество пациентов, которые не любят спортивное питание не по коммерческим причинам, а по вкусовым критериям. Или же им оно не подходит по нагрузке на ЖКТ, а кому-то просто хочется пожевать. И они вполне справляются с такими нагрузками. В конце концов, эра спортпита пришла не так давно, она всё-таки носит больше коммерческий характер, раскручивается всевозможными добавками. И некоторые умудряются загрязнять спортивное питание запрещёнными препаратами. На фоне этого возникает большое количество скандалов. Поэтому спортсмены остерегаются этих нюансов и используют привычное восстановление. Ещё несколько десятков лет назад проводились те же самые Олимпийские игры на достаточно высоком уровне. И атлеты из циклических видов спорта спокойно проводили восстановление только благодаря естественным продуктам питания.