Тренер нестареющей Холли Берри знает, как добавить эффективности к тренировкам

Неувядающей красотой Холли Берри восхищаются миллионы поклонников по всему миру. Глядя на фотографии актрисы, невозможно поверить, что летом ей исполнится 54 года. Точёный стан, осиная талия, упругие мышцы, великолепное состояние кожи — это не загадка природы. На самом деле, Холли – большая фанатка спорта. И чтобы выглядеть сногсшибательно, она тренируется каждый день. В своём «инстаграме» девушка ведёт еженедельную рубрику FitnessFriday, в которой делится секретами собственных занятий.

Уже четыре года в этом ей помогает Питер Ли Томас – один из лучших тренеров голливудских звёзд, которого Берри называет своим секретным оружием. Актриса занимается с инструктором пять дней в неделю, чередуя йогу, бокс, силовые и кардиотренировки. Помимо этого, Томас часто берёт за основу занятия «морских котиков» — подразделения спецназа США. Главное – не скатываться в рутину и всегда искать что-то новое, непривычное и требующее больших усилий.

В остальные дни Холли тоже не сидит без дела. По словам Томаса, она откажется от тренировки только по действительно серьёзной причине. Забавно, что когда инструктор познакомился со звездой, он понятия не имел, сколько ей лет. И был в шоке, когда узнал реальную цифру. Питер отметил, что его подопечная дисциплинированна и атлетична, как 25-летняя.

Если бы Холли ни была актрисой, она легко могла бы стать профессиональным спортсменом. Плюс она не боится экспериментировать, пробовать новое и рисковать, потому что понимает, что для развития приходится браться за сложные вещи.

В интервью американскому журналу W Magazine Питер Ли Томас дал несколько советов, которые помогут разнообразить будничный тренинг и сделать его более эффективным.

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Разминка – всему голова

«Те, кто спешит приступить к основной тренировке, пропуская хорошую разминку, часто получают травмы. Я и сам когда-то был таким болваном, который не любил разминку и растяжку. Это верный путь к травмам. Чтобы их избежать, заблаговременно планируйте воркаут и выделяйте время на разминку, чтобы пропотеть ещё до начала занятия. Мои самые тяжёлые тренировки занимают 5-10-12-20 минут. Когда знаешь, что делать, и осознаёшь границы своих возможностей, нет смысла торчать в зале по три часа».

Не скатывайтесь в рутину

«Менять тренировки в зависимости от сезона – отличная идея. Во-первых, это оградит от эмоционального выгорания, когда каждый день делаешь одни и те же упражнения. Во-вторых, полезно иногда нагрузить отдельные группы мышц, которым ты хочешь уделить особое внимание. Например, если мои руки или ноги выглядят немного вялыми, я буду дополнительно прорабатывать эти мышцы. Кроме того, изюминку в рутину могут добавить тренировки на свежем воздухе, когда стоит хорошая погода».

В отпуске занимайтесь на пляже

«Пляж – кладезь невероятных ресурсов. Я не фанат беговых дорожек, а вот по песку бегать обожаю. На некоторых пляжах можно найти турники, ещё я могу использовать полотенце вместо коврика для йоги.

Вот пример пляжной тренировки: забеги по песку от одного спасателя до другого, упражнение «медвежья походка», 10-20 прыжков вперёд на ширину полотенца, 20 прыжков в планке (руки на полотенце, ноги на песке), 10-20 подтягиваний, если на пляже есть турник, и 20 отжиманий. Сделайте 3-5 подходов.»

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Занимайтесь с партнёром или в группе

«Совместная тренировка с партнёром помогает быть ответственным, поддерживать высокий темп занятий и получать больше удовольствия. Плюс лишняя пара глаз поможет следить за тем, правильно ли ты выполняешь упражнение. Энергичные групповые занятия также добавляют тебе сил и помогают открыть второе дыхание в нужный момент».

Тренируйте тело разнообразно

«На мой взгляд, самые тяжёлые тренировки для всего тела – это муай-тай, кикбоксинг, бокс и ММА. Я также регулярно делаю бёрпи, а подтягивания – это уже классика, постоянный элемент моих тренировок, их всегда сложно выполнять. Упражнение «скейтер» — одно из моих любимых в плиометрии, развивает координацию. Оно весёлое и требует больших усилий. Обычная и обратная «медвежья походка» также является очень функциональной».

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Ешьте после, а не до тренировки

«По утрам я завариваю традиционный японский чай матча. Мне нравится заниматься на пустой желудок, и я часто применяю интервальное голодание. После занятия я обычно делаю себе омлет из трёх яиц с авокадо и рукколой».