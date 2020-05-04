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Как приготовить низкокалорийный коктейль дома? Рецепты алкогольных коктейлей без сахара

Как приготовить низкокалорийный коктейль дома
Валерия Баринова
5 низкокалорийных коктейлей для домашней вечеринки, которые не навредят вашей фигуре
Эти рецепты позволят продолжить худеть, не отрываясь от коллектива.
Lifestyle / Тренды 0

Майские праздники – отличный повод устроить уютную мини-вечеринку. Тем более когда большинство из нас оказались в домашней изоляции со своими родными и друзьями. Те, кому повезло чуть большее, заперлись на загородных участках и имеют возможность устроить традиционный день шашлыка и пропустить пару бокалов вина или даже коктейлей. Не секрет, что алкоголь содержит довольно много сахара и в больших количествах вреден для фигуры. Что уж говорить о коктейлях, в которые добавляются сиропы и сладкая газировка. Для того чтобы вечер в хорошей компании стал ещё ярче и не превратился в сплошной сахарный бум, мы собрали лучшие рецепты алкогольных коктейлей, которые не скажутся на вашей форме. Главное – не забывайте об умеренном количестве!

«Мохито Лайт»

Один из самых популярных летних освежающих коктейлей можно приготовить в лёгкой версии. Здесь всё максимально просто – приготовьте сироп из сахарозаменителя самостоятельно или воспользуйтесь натуральной альтернативой – например финиковым, кленовым или виноградным.

Что добавить?

  • Ром – 60 мл
  • Сироп – 30 мл
  • Содовая – 30 мл
  • Сок лайма – 30 мл и пару цельных долек
  • Листья мяты – по вкусу

Энергетическая ценность – около 140 ккал в порции.

Фото: istockphoto.com

«Гимлет»

Этот коктейль также известен как «Буравчик». Микс джина или водки с лаймовым соком практически не содержит углеводов, что и нужно в низкокалорийном варианте.

Что добавить?

  • Джин или водка – 50 мл
  • Лаймовый сок или сироп – 25 мл
  • Лайм – 2 дольки
  • Лёд – по объёму бокала

Энергетическая ценность – около 156 ккал в порции.

«Виски сауэр»

Это, пожалуй, один из главных представителей «кислых» коктейлей. Так же, как и в случае с мохито, сахарный сироп можно легко заменить более полезной натуральной альтернативой или сахарозаменителем.

Что добавить?

  • Бурбон – 50 мл
  • Лимонный сок – 25 мл
  • Яичный белок – 1 шт.
  • Сироп – 20 мл
  • Лимонная цедра для украшения

Энергетическая ценность – около 130 ккал в порции.

Фото: istockphoto.com

Клубнично-цитрусовая водка

Это сочетание одинаково хорошо как в алкогольном, так и безалкогольном варианте. Заменяйте водку содовой и вуаля – освежающий лимонад готов!

Что добавить?

  • Цитрусовая водка – 50 мл
  • Клубника – 4 шт.
  • Веточка мяты – 1 шт.
  • Сироп – 20 мл
  • Сок лимона – 20 мл

Энергетическая ценность – около 250 ккал в порции.

Фото: istockphoto.com

«Олд фэшн»

Это не просто официальный коктейль Международной ассоциации барменов, но и отличный выбор для тех, кто следит за своей фигурой.

  • Виски – 50 мл
  • Сахар тростниковый/кокосовый/сахарозаменитель – 1 чайная ложка
  • Лёд – по размеру бокала
  • Цедра апельсина для украшения

Энергетическая ценность – около 250 ккал в порции.

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