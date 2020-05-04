5 низкокалорийных коктейлей для домашней вечеринки, которые не навредят вашей фигуре

Майские праздники – отличный повод устроить уютную мини-вечеринку. Тем более когда большинство из нас оказались в домашней изоляции со своими родными и друзьями. Те, кому повезло чуть большее, заперлись на загородных участках и имеют возможность устроить традиционный день шашлыка и пропустить пару бокалов вина или даже коктейлей. Не секрет, что алкоголь содержит довольно много сахара и в больших количествах вреден для фигуры. Что уж говорить о коктейлях, в которые добавляются сиропы и сладкая газировка. Для того чтобы вечер в хорошей компании стал ещё ярче и не превратился в сплошной сахарный бум, мы собрали лучшие рецепты алкогольных коктейлей, которые не скажутся на вашей форме. Главное – не забывайте об умеренном количестве!
«Мохито Лайт»
Один из самых популярных летних освежающих коктейлей можно приготовить в лёгкой версии. Здесь всё максимально просто – приготовьте сироп из сахарозаменителя самостоятельно или воспользуйтесь натуральной альтернативой – например финиковым, кленовым или виноградным.
Что добавить?
- Ром – 60 мл
- Сироп – 30 мл
- Содовая – 30 мл
- Сок лайма – 30 мл и пару цельных долек
- Листья мяты – по вкусу
Энергетическая ценность – около 140 ккал в порции.
Фото: istockphoto.com
«Гимлет»
Этот коктейль также известен как «Буравчик». Микс джина или водки с лаймовым соком практически не содержит углеводов, что и нужно в низкокалорийном варианте.
Что добавить?
- Джин или водка – 50 мл
- Лаймовый сок или сироп – 25 мл
- Лайм – 2 дольки
- Лёд – по объёму бокала
Энергетическая ценность – около 156 ккал в порции.
«Виски сауэр»
Это, пожалуй, один из главных представителей «кислых» коктейлей. Так же, как и в случае с мохито, сахарный сироп можно легко заменить более полезной натуральной альтернативой или сахарозаменителем.
Что добавить?
- Бурбон – 50 мл
- Лимонный сок – 25 мл
- Яичный белок – 1 шт.
- Сироп – 20 мл
- Лимонная цедра для украшения
Энергетическая ценность – около 130 ккал в порции.
Фото: istockphoto.com
Клубнично-цитрусовая водка
Это сочетание одинаково хорошо как в алкогольном, так и безалкогольном варианте. Заменяйте водку содовой и вуаля – освежающий лимонад готов!
Что добавить?
- Цитрусовая водка – 50 мл
- Клубника – 4 шт.
- Веточка мяты – 1 шт.
- Сироп – 20 мл
- Сок лимона – 20 мл
Энергетическая ценность – около 250 ккал в порции.
Фото: istockphoto.com
«Олд фэшн»
Это не просто официальный коктейль Международной ассоциации барменов, но и отличный выбор для тех, кто следит за своей фигурой.
- Виски – 50 мл
- Сахар тростниковый/кокосовый/сахарозаменитель – 1 чайная ложка
- Лёд – по размеру бокала
- Цедра апельсина для украшения
Энергетическая ценность – около 250 ккал в порции.