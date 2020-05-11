Спорт помог популярному блогеру выйти из депрессии. Мотивирующая история Аны Делии

Ана Делия де Итуррондо родилась и выросла в Пуэрто-Рико. Уже с детства она занималась плаванием и гимнастикой. Её отец был довольно строгим человеком и страдал биполярным расстройством. Девочке часто приходилось терпеть домашние ссоры между родителями, стресс сильно повлиял на её психику. А затем в её жизни случилась невосполнимая утрата. Но именно занятия спортом помогли ей выйти из тяжёлого состояния. Теперь Ана Делия – известная фитнес-модель, у которой почти полмиллиона подписчиков в «Инстаграме». Рассказываем, в чём секрет её успеха.

Нет никаких оправданий. Сильная история Зиона Кларка – борца без ног Он перенёс тяжёлые удары судьбы, а теперь смело тренируется. В Netflix даже сняли об этом фильм.

Как занятия спортом изменили жизнь Аны Делии?

Спорт позволил Делии отвлечься от домашних проблем, а также перенести смерть отца от рака. По словам Аны, он умер у неё на руках, из-за чего она впала в глубокую депрессию. Девушка даже перестала ходить в спортзал.

Спустя некоторое время Ану приняли в модельное агентство Next в Майами. Она прилетела туда и остановилась у родственников. Но уже через две недели узнала о гибели брата в аварии на мотоцикле. Вернувшись в Пуэрто-Рико, блогер вновь погрузилась в глубокие переживания и угнетающие чувства. По словам Делии, у неё не было сил жить дальше. Она набрала вес и даже не хотела выходить из дома, чтобы не попадаться в таком виде на глаза друзьям.

Из сложной ситуации Ану вытащили семья и друзья. «Благодаря помощи и любви своей семьи, друзей и Бога, я мало-помалу начала восстановить силы. Помню, как я плакала однажды и всё ещё не могла говорить, а по телевизору показывали фитнес-див. Я смотрела и думала, как же хочу быть похожей на них», — рассказала девушка в одном из интервью.

Но на тот момент у неё не было желания иметь красивое телосложение. Больше всего блогер хотела выйти из ужасного состояния и вернуться к нормальной жизни, найти смысл дальнейшего существования. Ана постепенно начала ходить в спортзал, а потом стала всё больше времени уделять тренировкам. Позже девушка заняла второе место в конкурсе NPC Bikini. Она стала совмещать модельный бизнес и фитнес в зале. По словам девушки, бодибилдинг изменил её жизнь и дал ей новые цели.

Ежедневные тренировки на турниках привели к титулу чемпиона мира. История Андреа Лароса Спортсмен по праву носит титул «короля планша» в воркауте.

Мотивация — в новых целях

Сегодня 40-летняя Ана Делия продолжает ставить перед собой различные задачи и находит в этом стимул. «Моя мотивация исходит от желания достичь целей и увидеть, как далеко я могу зайти за пределы своих возможностей. Мотивацию мне также даёт моя семья, так как они являются причиной, по которой я дышу. Одна из моих целей – это всегда иметь возможность помогать им», — призналась фитнес-модель.

Ана часто делиться собственным опытом, мыслями и тренировками со своими подписчиками в «Инстаграме». Это тоже даёт ей дополнительный повод развиваться дальше. По словам блогера, возможность изменить чью-то жизнь к лучшему делает её счастливым человеком.

В зале фитнес-модель предпочитает круговые тренировки, а именно упражнения в комплексе, тройной сет и гигантский сет. К тому же ей нравится делать дроп-сеты на разные группы мышц. Такие тренировки достаточно интенсивны и не требуют большого количества времени.

Быстрая тренировка: как нагрузить всё тело за 30 минут? Сократите время в спортзале без потери эффективности.

Ана считает, что люди сами строят своё будущее. И только они могут выбрать направление, в котором хотят двигаться и развиваться. Делия советует подписчикам не позволять обстоятельствам диктовать свои условия, а также подталкивает людей принимать мудрые решения.