Ежедневные тренировки на турниках привели к титулу чемпиона мира. История Андреа Лароса

Этого молодого человека зовут Андреа Лароcа. Он родом из Италии, ему всего 23 года, но уже в столь молодом возрасте парень является профессиональным спортсменом по калистенике, чемпионом мира в этой дисциплине и тренером по фитнесу.



Итальянец начал заниматься калистеникой в июле 2013 года. Как рассказывал сам спортсмен, тренажёрный зал, где он занимался кикбоксингом, закрылся, поэтому Лароса решил продолжать тренироваться самостоятельно, дабы оставаться в форме. Дома у него не было никаких тренажёров, поэтому он отправился заниматься на ближайшие турники в парке. Со временем Андреа так увлёкся этим видом спорта, что продолжает заниматься им и по сей день. С 2015 года он сумел стал чемпионом национальных и международных соревнований, а в 2018 году – чемпионом мира.



В 2019 году Андреа решил больше не участвовать в соревнованиях. «Я просто хочу наслаждаться своими тренировками. Я действительно думаю, что самая большая конкуренция всегда происходит с самим собой. Поэтому я решил взять паузу на некоторое время. Чем буду заниматься? Моя миссия — продолжать тренироваться и мотивировать как можно больше людей вести здоровый образ жизни».

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Лучший в мире планш

Андреа Лароса тренируется 4-5 раз в неделю. Если же нужно освоить новое упражнение или же отточить какой-то приём, то итальянец добавляет ещё один тренировочный день. Причём тренировки с этого момента теперь уже проходят два раза в сутки.



На вопрос: «Какое ваше любимое упражнение?», Андреа с улыбкой отвечает: «Я люблю все упражнения». Может, он любит и все, но по-настоящему коронным считается планш (горизонт). Именно это упражнение Лароса тренировал целый год, а потом выступал с ним на всевозможных соревнованиях. В выполнении этого элемента спортсмен добился высоких результатов и по праву носит титул «король планша».

Причём Андреа выполняет планш в разных видах: на одной руке, на кистях, на пальцах и на кулаках. Выглядит завораживающе:

Кстати, чемпион мира делится простыми упражнениями для изучения этого элемента:

Советы начинающим спортсменам от Андреа

Научиться получать удовольствие от тренировок.

Освоить основные упражнения, среди которых подтягивания и отжимания. Важно не переусердствовать, всё нужно выполнять в меру.

Набраться терпения.

Использует ли Андреа добавки в питании? Да.

У меня есть свой распорядок дня, и я действительно использую добавки. Добавки не являются обязательными, но я счёл их очень полезными. Очень трудно правильно питаться каждый день, когда нужно вымерять количество углеводов, жиров и белков.

Кроме того, я обычно ем в течение дня много полезных закусок для спортсменов: протеиновое печенье или батончики.

Как и большинство спортсменов, Лароса получал различные травмы. В 2017 году итальянец серьезно повредил плечо. Поговаривают, именно эта травма беспокоит чемпиона мира и сегодня.

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Признание в интернете и молниеносная популярность

Андреа Лароса не очень-то стремился заявить о себе. Но так получилось, что он стал знаменитостью. Спортсмен попросту делился тренировками и советами в социальных сетях, а в интернете тут же про него стали говорить, распространять ролики и вуаля — сегодня он один из самых известных людей в воркауте. Профиль Лароса в «Инстаграм» насчитывает 403 тысячи подписчиков, а канал на YouTube — почти 230 тысяч.

Мне посчастливилось стать профессиональным спортсменом. Вся моя жизнь — это тренировки, фотосессии и ведение социальных сетей.

Как только Лароса стал популярным, многие подписчики выразили желание заниматься по авторской методике спортсмена. Для этого итальянец создал собственный сайт, где продаёт разные программы для тренировок. Стоимость услуг варьируется от 30 до 120 евро.



Но Лароса хочет пойти дальше. Возможно, стоит ждать и автобиографическую книгу.

Если людям это понравится, возможно, я смогу начать думать о том, чтобы поделиться своими знаниями с помощью некоторых электронных книг или чего-то подобного. Мы ещё обсудим это дело.

Андреа хорошо себя чувствует и без соревнований. Итальянец продолжает тренироваться и выкладывать упражнения в социальные сети. Но хотелось бы всё же посмотреть на спортсмена в соревновательном режиме. Подписчики Лароса соскучились по коронной плашке и золотым медалям.