Нет никаких оправданий. Сильная история Зиона Кларка – борца без ног

Он перенёс тяжёлые удары судьбы, а теперь смело тренируется. В Netflix даже сняли об этом фильм.

Синдром каудальной регрессии – опасное генетическое заболевание, при котором спинной мозг и все нижележащие конечности и органы перестают развиваться на уровне крестца. Учёные не могут выяснить, почему это происходит, но дети до сих пор рождаются со страшной болезнью. Таким ребёнком стал американец Зион Кларк. Молодой человек рос без ног, даже не представляя, как сильно изменится его жизнь в будущем, когда он осознает и поверит во фразу «Никаких оправданий».

Кто такой Зион Кларк?

Сейчас Зиону 21 год. Помимо того что каждый день американец сражается с испытаниями судьбы, он занимается борьбой и выступает в весовой категории до 57 килограммов. Причём сам Кларк весит приблизительно 45 килограммов. Молодой человек умышленно не присоединяется к категории для инвалидов и мужественно противостоит здоровым атлетам.

Безусловно, Зион гораздо легче своих соперников. К тому же у него нет ног, а значит, борец должен уступать другим в скорости и манёвренности. Но это не так.

Казалось бы, о какой вообще борьбе может идти речь? Зион – феноменальное исключение из правил. Более того, именно борьба является чуть ли не единственной спортивной дисциплиной в мире, в которой Кларк может показать максимум физических возможностей.

Мои плечи, руки и грудные мышцы должны быть невероятно мощными, раз уж я родился без ног. У меня просто нет других вариантов, если я хочу заниматься любимым делом и быть активным.

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Как борец без ног пришёл в борьбу?

Сразу стоит сказать, что борьба – один из самых сложных и энергозатратных видов спорта. Здесь нет места слабости и боли. Спортсмены отдают все силы ради победы на татами. Зион попал в такую секцию практически случайно.

Школьный тренер по борьбе оказался братом одного из учителей Кларка, который неплохо разбирался в этом виде спорта. Именно они открыли в юноше талант, посоветовав ему прийти на тренировку. Обучение приёмам давалось Зиону гораздо сложнее, чем другим атлетам. Поэтому он выделил для себя несколько движений, которые могли быть более эффективными в его случае, и активно работал над ними. Особое внимание парень уделял занятиям в тренажёрном зале. Он делал акцент на развитии мышц плеч и рук.

Так уж вышло, что мои руки — они же мои ноги. В процессе борьбы мне приходится изворачиваться, чтобы одной рукой захватывать противника, а другой упираться так, как будто это мои ноги. Я не могу дать себе поблажек, потому что выступаю среди обычных атлетов, которым повезло родиться с ногами. Это настоящие поединки.

Весь жизненный путь Зион проходит со словами «Никаких оправданий». Именно эту фразу американец набил у себя на спине.

Мотивационная строчка возникла во время одного из поединков на школьных соревнованиях. В той схватке Кларк пропустил сильный удар, немного растерялся и стал сомневаться, сможет ли он вообще продолжить бой. В тот момент тренер крикнул: «Эй, Зион, ты не для того зашёл так далеко. Борись дальше! Нет никаких оправданий!».

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Как Зион Кларк стал популярным?

Успехи в спорте и невероятная сила воли сделали Зиона известным. Многие СМИ сразу же обратили на него внимание. О юноше начали транслировать сюжеты на национальном телевидении и снимать короткометражные фильмы. Продюсеры компании Netflix даже выкупили права на показ документальной картины, в которой Кларк сыграл главную роль.

Несмотря на популярность, Зион не отхватил звёздную болезнь, а продолжил усердно работать над собой.

Чем сейчас занимается Кларк?

После окончания школы юноша поступил в колледж в Новой Филадельфии, где начал изучать управление бизнесом. Конечно, он не забывает о спорте. Благодаря достижениям Кларк пробился в университетскую сборную по борьбе. Он верит, что сможет в скором времени стать чемпионом страны в своей весовой категории.

Однако на борьбе увлечения американца не заканчиваются. Зион бросил себе новый вызов и решил проверить силы в гонках на колясках. Он стал самым быстрым атлетом в штате, выиграв титулы в заездах на 100 и 400 метров и став третьим на дистанции 800 метров. Ему удалось разогнать коляску до 32 км/час.

И это ещё не всё. Зион очень талантлив. Парень отлично играет на барабанах и выступает в родном городе на воскресных собраниях в баптистской церкви.

История Зиона Кларка – пример большого стремления к достижению целей и работы над собой. Несмотря на сложную судьбу, юноша не опустил руки и смело двигался к мечте. Он не сравнивал себя с остальными и не делал никаких поблажек, ведь только таким образом добываются победы.