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Интервью с автором книги «Shut Up and Run». Робин Арзон – о любви к бегу и мотивации

Как посвятить жизнь бегу?
Валерия Баринова
«Shut Up and Run». Как посвятить жизнь любимому делу и превратить его в источник дохода?
Автор книги Робин Арзон решила бросить работу в престижной юридической компании и поставить всё на бег.
Lifestyle / Бег 0

Бег может стать не просто увлечением, а стилем жизни и главным её составляющим. Так в один момент решила автор книги «Shut Up and Run» Робин Арзон. После невероятного происшествия, произошедшего в её жизни, она сумела преодолеть свои страхи с помощью спорта и сделать его основным источником дохода. Теперь девушка покоряет ультрамарафоны, тренирует атлетов и просто живёт счастливой жизнью.

– Робин, в своей книге вы рассказываете, что пересмотрели жизненные цели в тот момент, когда встреча с друзьями неожиданно закончилась нападением на вас. Как это случилось?
– Мне было 20 лет, когда меня держали в заложниках под прицелом в баре в Нью-Йорке. С того дня я жила каждый день как последний.

– Но ведь в детстве вы не увлекались спортом. Как эта ситуация повернула вашу жизнь в это русло?
– Я была вынуждена перешагнуть травму, которую нанесла мне эта история. Есть что-то очень смелое и вдохновляющее в том, чтобы просто выйти из зоны комфорта и подтолкнуть свое тело в неудобное положение. Бег был и всегда будет для меня таким катарсисом.

Фото: Из архива героини

– Многие ведут активный образ жизни только для того, чтобы поддерживать себя в форме. Но для них это скорее необходимость, чем увлечение. Как превратить спорт в удовольствие?
– Найдите ту активность, которой вам действительно нравится заниматься, и она никогда не будет казаться «наказанием». Для меня бег – это то, что мне нравится. Я жажду выйти на длинную дистанцию. Для кого-то такой отдушиной могут стать танцы или йога.

– Россияне в большинстве своём бегают или занимаются фитнесом в качестве хобби после работы. Но как сделать это источником дохода? Как лично вам удалось начать зарабатывать на своем хобби?
– Потребовались годы тяжелой работы, чтобы добраться туда, где я нахожусь в фитнес-индустрии. Мой совет – рисковать, быть смелым, знать свою ценность и быть готовым к работе.

– Каждый ли может начать заниматься спортом и зарабатывать на этом? Или для этого нужны определенные качества?
– Прежде всего, я считаю, что любой, кто любит двигать своим телом и готов работать над собой, должен считать себя спортсменом. Если вы действительно увлечены фитнесом и хотите сделать из него карьеру, дисциплина и стойкость – это два самых важных качества. Развивайте их в себе!

Фото: Из архива героини

– Где взять силы и смелость, чтобы изменить свою жизнь?
– Я думаю, что если ты не попробуешь, ты не узнаешь. Вы программируете своё поражение ещё тогда, когда только допускаете неудачу. Я столько раз терпела фиаско, но всё это стоило того, что я имею в конце концов. Какой смысл оставаться в месте, которое, как вы знаете, не делает вас счастливым? Вы также можете попробовать что-нибудь, и если это не сработает, вы просто разворачиваетесь и идёте другим путём.

– Если бы вы могли вернуться и что-то изменить в своей жизни, вы бы начали работать над собой раньше?
– Нет. Я считаю, что это был путь, который я должна была пройти. Все испытания, с которыми я столкнулась, превратили меня в человека, которым я являюсь сегодня. Я благодарна за все это.

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– Робин, а как выглядят ваши тренировки сегодня, во время, когда выходить из дома стало сложнее?
– Во время самоизоляции я включила в своё расписание другие активности, такие как йога. Это помогает мне оставаться в форме в этот нестабильный период. Я всё ещё бегаю на улице, но не на большие расстояния и не так часто, как обычно. Сейчас я живу в Нью-Йорке, городе с множеством ограничений, и важно соблюдать их для моей собственной безопасности и безопасности других людей.

Фото: Из архива героини

– Вы уже пробежали 26 марафонов, несмотря на проблемы со здоровьем. Как ограничения влияют на ваши пробежки? Бег на длинные дистанции даётся сложнее, чем могло быть?
– Я диабетик 1-го типа, и это то, о чем я постоянно должна помнить, особенно с учетом требований, которые я предъявляю к своему телу как спортсменка. Я действительно думаю, что есть определённые риски, но я знаю свое тело и знаю, на что оно способно. Инсулин — просто еще один инструмент в моем наборе супергероев.

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– Есть ли у вас какие-либо ритуалы перед стартом?
– Я твердо верю, что визуализация является ключом к любой успешной гонке. Есть несколько шагов, которые я предпринимаю для того, чтобы вдохновиться на забег:

  • Выберите цель, которую вы хотите достичь, и закройте глаза. Это можно сделать где угодно.
  • Создайте 15-секундный фильм о том, где вы находитесь, что вы видите, что вы слышите, кто с вами, что на вас надето и как пахнет. Используйте все 5 чувств! Почувствуй пот. Услышьте «Ура!». Середина гонки непредсказуема, но вы знаете, как хотите финишировать. Найдите в вашей голове тот самый идеальный финиш. Чем подробнее вы сможете ощутить эти эмоции и прожить их внутри себя, тем больше вы будете держаться за них. Так можно запрограммировать себя на успех.
  • Практика – это важно! Делайте это каждый день. Вы станете хороши не только в визуализации, но и во всём остальном. Видеть чётко и точно – значит верить в эту мысленную репетицию.

Фото: Из архива героини

А что бы вы посоветовали тем, кто также любит бегать, но боится сделать шаг в неизвестность и отказаться от своей нелюбимой работы?
 — Вот мои правила для тех, кто хочет сделать карьеру в любой сфере:

  • Сделайте честный перечень ваших текущих личных качеств и навыков. Как вы можете их прокачать?
  • Заложите фундамент. Не пытайтесь залезть в чужую голову, вместо этого предложите помощь тем, кем вы восхищаетесь и ищите наставничества.
  • Просто начните. Страх парализует. Никогда не будет подходящего времени для того, чтобы начать «прокачивать» себя. Используйте страх в качестве топлива. Страх – ваш друг. Зависть указывает на то, что тебя волнует, а страх показывает то, над чем нужно работать. Действуй. Не пытайся это понять.
  • Дискомфорт – ваш самый большой союзник. Нервозность означает лишь то, что вас это действительно волнует.

Больше о Робин и её личной истории вы можете прочитать в книге «Shut Up and Run». Там она делится секретами быстрого старта. Вы познакомитесь с программой бега и прыжков и научитесь работать над собой, получая максимальное удовольствие от процесса.

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