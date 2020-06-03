Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Главная / Lifestyle / Статьи /

Майк Тайсон похудел на 45 кг, стал веганом и готов вернуться на ринг – как ему это удалось

Майк Тайсон похудел на 45 кг
Александр Говоров
Майк Тайсон стал веганом, похудел на 45 кг и готов вновь ступить на ринг
Легендарному боксёру удалось вернуться в спортивную форму после клинического ожирения.
Lifestyle / Тренды 0

Майк Тайсон – один из самых известных людей за всю историю спорта. Сейчас ему 53 года, он находится в отличной форме и собирается вернуться в бокс. Это невероятно само по себе. Но если вспомнить, что происходило с великим боксёром после завершения карьеры, это вообще кажется фантастикой. Железный Майк прошёл через все возможные испытания, одним из которых стал лишний вес.

Разгульный образ жизни и неправильное питание привели к тому, что Тайсон стал весить 130 кг! У легенды бокса выявили клиническое ожирение. Майк дошёл до точки невозврата.

53-летний Тайсон возвращается на ринг. В очередь встали Емельяненко, Холифилд и Тактаров
48-летняя «Пушка» Бриггс и вовсе утверждает, что уже договорился с Железным Майком о бое.

Проблемы с законом

Тайсон объявил о завершении карьеры в 2005 году, но проблемы с законом и состоянием здоровья начались ещё до его заключительного боя. Майк увлёкся алкоголем и особенно наркотическими веществами, которые стали непременным атрибутом каждой тусовки с его участием. Сначала это влияло исключительно на спортивную форму боксёра, который с каждым боем, с каждой тренировкой выглядел всё хуже.

Но в какой-то момент это вышло за рамки спорта. Казалось, что в полицейском участке он проводит больше времени, чем дома. Когда он всё же возвращался на ринг, то был максимально агрессивен, но техника ушла напрочь, и эта агрессия начала выглядеть откровенно нелепой.

Изменяющие сознание вещества негативно влияли на психологическое состояние Майка. Он просто перестал себя контролировать. Тем временем вес боксёра достиг 130 кг и продолжал расти. Окончательно добила Тайсона смерть его четырёхлетней дочери в 2009 году. После недель глубокой депрессии он понял, что хочет раз и навсегда изменить свою жизнь.

Веган и хороший отец

Майк признавался, что сначала не воспринимал идею стать веганом всерьёз. Ведь он настоящая легенда бокса, суровый мужчина, который должен есть стейк с кровью. Но всё-таки по совету жены решил попробовать отказаться от всех продуктов животного происхождения. В первые шесть месяцев Тайсон налегал на томатный суп с базиликом и пил исключительно негазированную воду.

Главной причиной для таких изменений стало желание быть хорошим отцом. Он понимал, что должен быть примером для своих шестерых детей.

От сурового Железного Майка не осталось и следа. Его жёсткие цитаты, когда он обещал порвать соперника на кусочки, сменились философскими мыслями и размышлениями о мироздании, где главную роль играют тепло и забота о других.

«Я почти умирал»

Поклонники Тайсона с воодушевлением реагировали на такие изменения в жизни своего любимого боксёра. Они больше не хотели видеть его в наручниках в отвратительном состоянии. В 2013 году Майк пришёл на шоу к Опре Уинфри, где откровенно рассказал, через что ему пришлось пройти и как веганство помогло всё это пережить.

<...> Всё, что я делаю сейчас, в основном строится на развитии моей жизни и моей семьи. Я потерял вес, похудел на 45 кг. Я просто чувствовал, как меняется моя жизнь. И так я стал веганом. Став строгим вегетарианцем, я получил ещё одну возможность жить здоровой жизнью. <...> У меня было высокое кровяное давление, я почти умирал и страдал артритом. Как только я стал строгим вегетарианцем, всё прошло.

Так Тайсон прошёл путь от клинического ожирения до возврата к форме 30-летнего атлета. На этот раз он шокировал поклонников с положительной стороны, а его возвращение на ринг уже не выглядит фантастикой.

Комментарии (0)
Популярные материалы
Простой секрет: вода натощак укрепляет организм. Но пить важно правильно
Простой секрет: вода натощак укрепляет организм. Но пить важно правильно
Диета миллионерши: Мишель Моне похудела на 50 кг ради свадьбы
Диета миллионерши: Мишель Моне похудела на 50 кг ради свадьбы
TOP 3
Как яйца на завтрак помогают похудеть? Исследования учёных
Как яйца на завтрак помогают похудеть? Исследования учёных
Тренды
Максимум энергии: 8 упражнений, которые помогут сжечь больше всего калорий
Максимум энергии: 8 упражнений, которые помогут сжечь больше всего калорий
Фитнес
Чем опасен бодипозитив? Обратная сторона популярного движения
Чем опасен бодипозитив? Обратная сторона популярного движения
Тренды
© championat.com 2000–2020