Майк Тайсон стал веганом, похудел на 45 кг и готов вновь ступить на ринг

Майк Тайсон – один из самых известных людей за всю историю спорта. Сейчас ему 53 года, он находится в отличной форме и собирается вернуться в бокс. Это невероятно само по себе. Но если вспомнить, что происходило с великим боксёром после завершения карьеры, это вообще кажется фантастикой. Железный Майк прошёл через все возможные испытания, одним из которых стал лишний вес.

Разгульный образ жизни и неправильное питание привели к тому, что Тайсон стал весить 130 кг! У легенды бокса выявили клиническое ожирение. Майк дошёл до точки невозврата.

53-летний Тайсон возвращается на ринг. В очередь встали Емельяненко, Холифилд и Тактаров 48-летняя «Пушка» Бриггс и вовсе утверждает, что уже договорился с Железным Майком о бое.

Проблемы с законом

Тайсон объявил о завершении карьеры в 2005 году, но проблемы с законом и состоянием здоровья начались ещё до его заключительного боя. Майк увлёкся алкоголем и особенно наркотическими веществами, которые стали непременным атрибутом каждой тусовки с его участием. Сначала это влияло исключительно на спортивную форму боксёра, который с каждым боем, с каждой тренировкой выглядел всё хуже.



Но в какой-то момент это вышло за рамки спорта. Казалось, что в полицейском участке он проводит больше времени, чем дома. Когда он всё же возвращался на ринг, то был максимально агрессивен, но техника ушла напрочь, и эта агрессия начала выглядеть откровенно нелепой.

Изменяющие сознание вещества негативно влияли на психологическое состояние Майка. Он просто перестал себя контролировать. Тем временем вес боксёра достиг 130 кг и продолжал расти. Окончательно добила Тайсона смерть его четырёхлетней дочери в 2009 году. После недель глубокой депрессии он понял, что хочет раз и навсегда изменить свою жизнь.

Веган и хороший отец

Майк признавался, что сначала не воспринимал идею стать веганом всерьёз. Ведь он настоящая легенда бокса, суровый мужчина, который должен есть стейк с кровью. Но всё-таки по совету жены решил попробовать отказаться от всех продуктов животного происхождения. В первые шесть месяцев Тайсон налегал на томатный суп с базиликом и пил исключительно негазированную воду.



Главной причиной для таких изменений стало желание быть хорошим отцом. Он понимал, что должен быть примером для своих шестерых детей.

От сурового Железного Майка не осталось и следа. Его жёсткие цитаты, когда он обещал порвать соперника на кусочки, сменились философскими мыслями и размышлениями о мироздании, где главную роль играют тепло и забота о других.

«Я почти умирал»

Поклонники Тайсона с воодушевлением реагировали на такие изменения в жизни своего любимого боксёра. Они больше не хотели видеть его в наручниках в отвратительном состоянии. В 2013 году Майк пришёл на шоу к Опре Уинфри, где откровенно рассказал, через что ему пришлось пройти и как веганство помогло всё это пережить.

<...> Всё, что я делаю сейчас, в основном строится на развитии моей жизни и моей семьи. Я потерял вес, похудел на 45 кг. Я просто чувствовал, как меняется моя жизнь. И так я стал веганом. Став строгим вегетарианцем, я получил ещё одну возможность жить здоровой жизнью. <...> У меня было высокое кровяное давление, я почти умирал и страдал артритом. Как только я стал строгим вегетарианцем, всё прошло.

Так Тайсон прошёл путь от клинического ожирения до возврата к форме 30-летнего атлета. На этот раз он шокировал поклонников с положительной стороны, а его возвращение на ринг уже не выглядит фантастикой.