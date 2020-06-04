Десерт для мышц: 5 сладких белковых рецептов, которые не навредят фигуре

Простые и доступные ингредиенты помогут оставаться в тонусе. Мы обошлись без сахара.

В настоящее время мир десертов стал настолько разнообразен, что прочное место в нём заняли полезные сладости. Они не вредят фигуре, не содержат сахара и включают в себя натуральные ингредиенты. Такие блюда можно добавлять в рацион без страха для фигуры.

Мы подобрали для вас пять рецептов белковых десертов, которые можно приготовить дома. В списке есть как совсем незамысловатые вкусности, так и те, с которыми придётся повозиться на кухне. Обещаем, что долго мучиться не придётся!

Шоколадный рулет без муки

Ингредиенты:

яичные белки — 55 г;

какао — 1 столовая ложка;

йогурт высокобелковый — 250 г;

творог обезжиренный — 200 г;

разрыхлитель — 6 г;

ванилин;

сахарозаменитель по вкусу.

Способ приготовления

Отделите яичные белки от желтков и хорошенько взбейте блендером. Смешайте в миске какао, йогурт, сахарозаменитель, ванилин и разрыхлитель. Добавьте к ним взбитые белки и ещё раз перемешайте. Постелите на противень пергамент, вылейте на него однородную массу и равномерно распределите. Отправьте в разогретую до 170 градусов духовку на 10 минут.

В это время смешайте для начинки творог, йогурт и сахарозаменитель. После того, как тесто приготовится, распределите по нему начинку и сверните в рулет. Подавайте разрезанным на небольшие круглые кусочки.

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Яблочный чизкейк

Ингредиенты:

кукурузная мука — 40 г;

рисовая мука — 40 г;

какао-порошок — 10 г;

яйца — 3 шт;

сливочное масло — 30 г;

творог 1,8% жирности — 350 г;

яблоки — 2 небольших или 150 г очищенных;

яблочное пюре — 100 г;

кукурузный крахмал — 25 г;

вода — 150 г;

желатин — 10 г;

сахарозаменитель — 6 столовых ложек.

Способ приготовления

Для основы растопите сливочное масло и взбейте в миске блендером вместе с 1 яйцом. Добавьте туда же муку, какао, 2 столовых ложки сахарозаменителя и перемешайте. Смажьте форму для запекания маслом и утрамбуйте в неё получившуюся массу с помощью ложки. Выпекайте в духовке 5 минут при 180 градусах.

Для творожного слоя перемешайте в миске творог, яблочное пюре, 2 яйца, крахмал и 3 ложки сахарозаменителя. Взбейте блендером и вылейте массу поверх готовой основы. Выпекайте в духовке 35 минут при 180 градусах. Затем достаньте чизкейк из духовки и дайте ему остыть.

Чтобы приготовить желе, смешайте желатин с водой и 1 ложкой сахарозаменителя, оставьте набухать. В это время очистите и нарежьте яблоки небольшими кубиками. Нагрейте желатин в микроволновке, но не кипятите, перемешайте до растворения гранул. Добавьте к нему яблоки и вылейте получившуюся массу поверх чизкейка. Уберите десерт в холодильник на ночь или на несколько часов, чтобы желе застыло.

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Королевская ватрушка

Ингредиенты:

творог — 450 г;

смесь кукурузной и рисовой муки — 140 г;

яйца — 2 шт;

сливочное масло — 35 г;

подсластитель по вкусу;

рикотта по желанию, чтобы начинка не получилось сухой.

Способ приготовления

Твёрдое масло натрите на тёрке над тарелкой. Добавьте к нему муку, яичные желтки и руками перетрите в крошку. Для начинки смешайте в миске творог, подсластитель и белки. Взбейте блендером до однородной массы.

Смажьте форму для запекания маслом и выложите на неё слоями сначала половину крошек, затем творожную начинку, а потом оставшиеся крошки. Каждый слой равномерно распределите ложкой или лопаткой. Выпекайте десерт в разогретой до 160 градусов духовке 30-40 минут. Готовую ватрушку поставьте в холодильник на ночь.

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Суфле с клубникой

Ингредиенты:

йогурт — 300 мл, можно высокобелковый;

желатин — 10 г;

вода — 50 мл;

мёд или подсластитель — 1 чайная ложка;

клубника — 200 г.

Способ приготовления

В маленькой миске залейте желатин водой, поставьте в микроволновку примерно на 10 секунд и перемешайте. Йогурт, желатин и мёд (или подсластитель) взбивайте блендером на протяжении 4-5 минут до образования пены и пузырьков. Нарежьте мелко клубнику и добавьте её в йогуртовую смесь, перемешайте. Разлейте смесь по формочкам и отправьте в холодильник на 2 часа.

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Протеиновое овсяное печенье

Ингредиенты:

банан — 1 шт;

геркулес — 4 столовых ложки;

протеин — 1 мерная ложка;

какао-порошок — 1 столовая ложка;

любые семечки по вкусу;

арахис или любые другие орехи по вкусу.

Если протеин шоколадный, можно обойтись без какао или же вовсе сделать печенья без намёка на шоколадный вкус. И помните, что чем больше орехов вы добавляете, тем выше калорийность.

Способ приготовления

Раздавите в миске банан. Геркулес смолите на половину, но можно использовать и целый. Высыпьте крупу к банановому пюре и подождите, пока хлопья размокнут. Наполовину смолите арахис — опять же, можно использовать целый — и добавьте в миску вместе со всеми остальными ингредиентами. Если смесь получается жидкой, добавьте ещё геркулеса, а если густой, то немного воды.

Руками сформируйте печенья и выложите на противень, накрытый фольгой или пергаментом. Запекайте 15-20 минут при 180 градусах. Снаружи десерт должен затвердеть, а внутри быть мягким.