Мульт для взрослых: 5 популярных пар кроссовок с героями Disney

С приходом лета мы стали отдавать предпочтение более лёгкой и удобной обуви. В основном это кроссовки или кеды от известных компаний, таких как adidas, Reebok, Vans или Converse. Они, в свою очередь, всегда прислушиваются к пожеланиям покупателей и выпускают пары абсолютно на любой вкус. Даже если вас или, что ещё вероятнее, ваших детей вдруг потянуло на мультики. Сегодня мы расскажем о культовых моделях, на которых изображены персонажи анимационных фильмов от Disney.

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Disney Mickey Mouse Stan Smith & Superstar

Цена: от 9 тыс. рублей.

Легендарные модели классических кроссовок компании adidas были дополнены изображением одного из самых известных персонажей Уолтера Диснея – Микки Мауса. Линейку выпустили в 2020-м и приурочили к году крысы, а также к Китайскому Новому году. Она сочетает в себе классический силуэт с весёлыми изображениями диснеевского мышонка.

Reebok Insta Pump Fury Disney Cinderella

Цена: от 6 тыс. рублей.

Reebok в партнёрстве с Disney кастомизировали модель Instapump Fury, связав её со знаменитой сказкой о Золушке. Кроссовки вышли в свет исключительно в женских и детских размерах. Сам ботинок выполнен в белых тонах с переливающимися жемчужными вставками. На пятке можно заметить бабочку, а на язычке красуется изображение часов.

Ещё бренд связывал Instapump Fury с тематикой мультфильмов «Том и Джерри» и «Книга джунглей». А если немного отвлечься от работ Disney, то можно найти и пару, на которую дизайнеров вдохновила экранизация «Черепашек-ниндзя». Что ж, Reebok любит окунаться в детство!

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Disney x Gucci Rhyton Sneaker

Цена: от 42 тыс. рублей.

Коллаборация Gucci и Disney не ограничилась только линией одежды. Итальянская компания в честь года крысы стала выпускать фирменные кроссовки и кеды с изображением Микки Мауса. Модель предназначена не только для женщин и детей, но и для мужчин. Практически все кроссовки и кеды с рисунком диснеевского мышонка представлены в цвете слоновой кости.

Disney Vans Slip-On

Цена: от 5 тыс. рублей.

А вот компания Vans стала выпускать фирменные слипперы не только с изображением Микки. Культовая обувь американского бренда после коллаборации с The Walt Disney Company дополнила свою линию персонажами мультфильмов «Алиса в стране чудес», «101 долматинец», «Книга джунглей», «Кошмар перед Рождеством» и другими.

Бренд также выпускает высокие кеды с изображениями любимых героев. Такая лёгкая обувь отлично подойдёт и детям, и взрослым. Но, к сожалению, искать её остаётся у перекупщиков, так как на официальном сайте модели сложно найти.

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Converse All Star Hi 100th Anniversary Mickey Mouse Chuck Taylor Shoes

Цена: от 10 тыс. рублей.

Эти кеды с изображением Микки Мауса были выпущены в 2017 году в Японии к 100-летию легендарной модели All Star. Изображение мышонка присутствует не только на внешней стороне обуви, но и на стельке. Кеды подходят людям абсолютно любого возраста.

Converse наносят на фирменную обувь и других персонажей мультфильмов Уолтера Диснея, например, Дональда Дака. Но выловить такие пары в официальном магазине крайне трудно.