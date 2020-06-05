Эволюция кроссовок Леброна Джеймса: стильные модели последних 10 лет

За каждым спортсменом с мировым именем стоит не менее крупный бренд, который его поддерживает. Причём с некоторыми компаниями атлетов связывают не только финансовые отношения, но и, можно сказать, дружеские. Вместе они могут создавать линейки одежды и аксессуаров, проводить социальные кампании, помогать нуждающимся и друг другу.

Сотрудничество Nike и легендарного баскетболиста Леброна Джеймса подарило миру немало ярких результатов их совместной работы. Это и мотивирующие рекламные ролики, и документальные фильмы, и, конечно же, стильные кроссовки. Каждый сезон спортсмен выходит на паркет в фирменной обуви, над дизайном и функциональностью которой работает сам совместно с командой бренда. Мы выбрали семь, на наш взгляд, самых стильных пар за последние 10 лет и рассказываем, чем же они нас впечатлили.

LEBRON 8 PS

Релиз: 2011 год.

Фото: nike.com

Первая версия восьмой по счёту модели Леброна вышла ещё в 2010 году, но в 2011-м бренд анонсировал третью и финальную. В этот раз Nike адаптировал кроссовки в классической для баскетбола красно-бело-чёрной расцветке под конкретные потребности Джеймса, чтобы вывести его в постсезонье.

LEBRON 8 PS удачно сочетают в себе лёгкость, воздухопроницаемость, надёжную стабилизацию и сцепление с поверхностью. Интересно, что в подошве этой модели сочетаются сразу две фирменных технологии амортизации: Max Air 180 в пятке и Nike Zoom в передней части стопы.

Дизайн пары продолжает общую тематику всей линейки Джеймса, поэтому на языке кроссовка присутствует изображение льва, как бы смотрящего на соперника и готового наброситься.

Символ льва на языке всех трёх версий моей восьмой фирменной обуви держит меня голодным и сосредоточенным каждый раз, когда я зашнуруюсь.

LEBRON 9 Cannon

Релиз: 2011 год.

Фото: nike.com

Модель LEBRON 9 Cannon в первое время продавалась исключительно в Майами. Как рассказали представители бренда, это было сделано в знак признательности и уважения сообществу поклонников Леброна в Южной Флориде. И только потом обувь можно было приобрести в некоторых точках в США.

Хоть пара выглядит увесисто, она достаточно лёгкая. При создании модели акцент был сделан на то, чтобы сделать её максимально функциональной, не пожертвовав стилем. И, кажется, у Nike это получилось. Во-первых, потому что дизайн в сине-голубых оттенках с неоновыми вставками и яркой подошвой принёс кроссовкам популярность среди покупателей. А во-вторых, в модели впервые соединились две технологии стабилизации, что позволило баскетболисту быть быстрым и мощным на площадке.

LEBRON 11 Forging Iron

Релиз: 2013 год.

Фото: nike.com

Из всей 11-й линейки нас больше всего впечатлила модель Forging Iron. Когда дизайнеры прорабатывали внешний вид пары, они не на шутку заморочились. За основу были взяты различные превращения, происходящие с железом в кузнице. Например, огненные оттенки оранжевого — это металл, который только что достали из печи. В это время он наиболее пластичен, ровно как и кроссовки, которые не стесняют движения во время игры и легко поддаются Леброну. Жёлтый градиент обозначает искры во время ковки, металлический свуш с зеленоватым оттенком — промежуточное состояние в процессе охлаждения, а ледяная подошва логически завершает метафору.



Создатели LEBRON 11 Forging Iron уверены, что отсылка к ковке железа идеальна для Джеймса. Ведь это ремесло, которое требует сосредоточенности, силы и огня для достижения результата. То же самое можно сказать и про игру спортсмена.

LEBRON 13

Релиз: 2015 год.

Фото: nike.com

В этой модели воплощены в жизнь многие функциональные прорывы бренда. Уже со стороны можно заметить, что кроссовки LEBRON 13 стали ещё выше, а на внешнем покрытии появились как будто бы металлические вкрапления из материала, который обеспечивает зональную защиту от ударов.



И всё же самое интересное нас ждало на подошве. Мягкие шестиугольные подушки Nike Zoom Air дебютировали ещё в 12-й линейке Джеймса, но в 13-й заметно эволюционировали. Толщина двух блоков из шести составила 13 мм — это больше, чем у всех подушек LEBRON 12 в общем объёме. Вот уж действительно взрывная амортизация!



Дизайн пары баскетболист посвятил родному городу Акрон, штат Огайо. Корни Леброна отражены в каждом цветовом элементе и деталях.

LEBRON 15 Diamond Turf & EQUALITY

Релиз: 2018 год.

Фото: nike.com

В позапрошлом году появились сразу две интересных модели 15-й линейки — Diamond Turf и EQUALITY. Первая пара вышла в рамках программы Nike LeBron Watch. Она посвящена культовым личностям и обуви бренда, которые вдохновили Джеймса на его карьеру. Кроссовки Diamond Turf созданы в честь золотой эры «dual-sport legends». Речь идёт о тех атлетах, кто добился успеха не в одном виде спорта, а сразу в двух. Своим примером они мотивировали Леброна развивать навыки игры и расти.

Фото: nike.com

Модель EQUALITY с надписью «равенство» на задней стороне ботинка была выпущена ограниченным тиражом в 400 пар в белой и чёрной расцветках. Все они достались будущим владельцам с помощью розыгрыша. Эти кроссовки баскетболист надевал на открытие сезона НБА, чтобы вдохновить людей встать и смело заявить о себе, независимо от того, какого они происхождения.

LEBRON 16 x HFR «Harlem Stage»

Релиз: 2019 год.

Фото: nike.com

Классическая модель LEBRON 16 не такая высокая, как обувь из предыдущих линеек. Это решение было разработано дизайнером Джейсоном Петри по просьбе Леброна. Атлету хотелось двигаться более свободно и стать немного быстрее. Ещё один прорыв в этой паре — лёгкая, но прочная вязка из зубчатого трикотажа.



В вариации, которая получила название Harlem Stage, все фирменные атрибуты спортивных кроссовок были подстроены под повседневный городской стиль. Гарлем получил репутацию одного из самых опасных и криминальных районов Нью-Йорка, населённого афроамериканцами. Поэтому цветовая палитра была выбрала яркая и смелая. К слову, кроссовки из коллаборации снова стали высокими и даже слегка открытыми сбоку благодаря длинному языку и стильному ремешку на застёжке.

LEBRON 17 MTAA

Релиз: 2019 год.

Фото: nike.com

Ультрасовременные кроссовки LEBRON 17 вышли в свет осенью прошлого года, а уже зимой бренд выпустил особую модель под названием MTAA. Её фишка в том, что к каждой паре обуви прилагаются два сменных языковых щитка разных цветов и маркеры. Ими можно смело рисовать и писать любые фразы на межподошве. Не волнуйтесь, всё оттирается!

Девиз этой пары звучит как «More than an athlete», что в переводе на русский означает «больше, чем атлет». По задумке дизайнеров и Леброна, с этими кроссовками спортсмены смогут самовыражаться не только через навыки игры, но и с помощью личных посланий на ботинках. Это важно, так как индивидуальность в спорте является одним из ключей к успеху.