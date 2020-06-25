Вызов принят: 5 сложных спортивных челленджей от блогера Алексея Столярова

Алексей Столяров – популярный спортивный блогер с аудиторией в 2,13 млн подписчиков на YouTube-канале и 500 тыс. в «Инстаграме», основатель бренда одежды для фитнеса и мастер оригинальных челленджей. Сам же блогер скромно называет себя «Чёртов Король». Посмотрим, сможете ли вы принять его вызов.

«Я понял, что нужно развлекать аудиторию и решил придумывать и выполнять разные челленджи. Смотрел на западных блогеров в ТикТоке, там и увидел прыжки через туалетную бумагу. Подумал, а почему бы не сделать отжимания с хлопками через бумагу. Идеи остальных заданий просто спонтанно приходили в голову. Результат – за время карантина в аккаунте Instagram + 40 тыс. подписчиков».

Вместе с Алексеем мы составили подборку топ-5 его самых сложных спортивных челленджей. Блогер уверяет, что для этих упражнений нужна средняя физическая подготовка, и даже школьник с ними справится. Но мы что-то сомневаемся. Предлагаем каждому проверить себя и попробовать повторить за Столяровым. Поехали!

Обязательно убедитесь, что вокруг вас нет ничего, что может помешать при выполнении челледжа. А в некоторых случаях лучше подложите на пол что-то мягкое.

5 место – отжимания с хлопком через туалетную бумагу

«Это самый простой челлендж в этом списке. У меня получилось перепрыгнуть 13 рулонов бумаги и было это достаточно легко, потому что я делал уже что-то подобное раньше. Вообще, с туалетной бумагой можно придумать массу заданий».

4 место – 15 отжиманий

«В этом ролике я делаю три вида отжиманий, каждый повторяю по 5 раз: обычные отжимания, с хлопком и отжимания спортсмена».

3 место – перепрыгивание ноги

«Мне сложно даются такие задания, потому что у меня очень слабая растяжка. Но при этом я никогда не репетирую челленджи, вдруг получится смешно и неуклюже, обязательно вставлю это в ролик. Чем веселее видео, тем круче».

2 место – отжимания с прыжками на стулья

«Это один из самых сложных моих челленджей. Стулья шатаются, так как четко не закреплены, поэтому выполнять его действительно страшно».

1 место – стойка на руках

«Бесспорно это первое место в моем списке топ-5. До сих пор я могу стоять на руках максимум 15 секунд. Стараюсь часто тренировать стойку, но все же мог бы еще чаще, если бы мой тренер за мной следил. А так, раза три в неделю».

Новичкам блогер советует смотреть «ТикТок», а не следить за бодибилдерами старой школы, потому что, по его мнению, эти люди не готовы к тому, как меняется реальность. «К сожалению, они только хейтят молодое поколение. Смотрите на западных блогеров, которые вместе двигаются и развиваются».