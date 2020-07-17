Как безопасно отдыхать после самоизоляции? 5 лучших идей

Пандемия захватила мир. В связи с этим планировать свой отпуск нынешним летом стало сложнее. Во-первых, отдыхать за рубежом сейчас небезопасно. Во-вторых, границы пока остаются закрыты. По результатам опроса исследовательского центра «Ромир», 40% россиян в этом году проведут свой отпуск дома. Предлагаем пять безопасных способов проведения каникул в России.

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Отправьтесь в поход

Сейчас это актуально как никогда. Именно путешествие с рюкзаком и палаткой — отличный способ изолироваться от мира, причём самый безопасный. Необязательно ради этого брать отпуск. Хватит и выходных, чтобы хорошо провести время на природе. Главное — выбирайте места, где не так много отдыхающих, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом. Также не контактируйте с другими группами туристов, избегайте общественных туалетов и не забывайте убирать за собой мусор.

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Арендуйте дом

Арендовать жильё подальше от города — хороший способ отдохнуть от всей суеты. Перед тем как бронировать дом, следует внимательно изучить правила этого региона, ведь где-то ещё возможен двухнедельный карантин. Окунуться в загородную жизнь можно вместе с друзьями. Перед заездом не забудьте сделать уборку в помещении, продезинфицировать всю мебель, с которой будете контактировать. Так вы себя обезопасите от различного рода инфекций.

Фото: istockphoto.com

Займитесь спортом в парке

Фитнес-клубы стали открываться, но там всё ещё есть вероятность заражения. Поэтому оптимальный вариант — выполнить тренировку на свежем воздухе в парке. Не забудьте захватить необходимое оборудование (коврик для фитнеса, эспандеры, гантели). Не делитесь ими с другими занимающимися и не забывайте про дистанцию в полтора метра.

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Отдохните на пляже

Необязательно лететь в другую страну, чтобы провести время на пляже под солнцем. Перед отправлением на ближайший берег изучите его правила. Возьмите с собой перекусить, чтобы не заходить в магазины и не контактировать с продавцами. Не забывайте о солнцезащитных и антисептических средствах. Во время купания помните о социальной дистанции.

Фото: istockphoto.com

Путешествуйте по городу или стране

Часто бывает такое, что жители своего города не всегда посещают достопримечательности того места, где проживают. Поэтому стоит узнать побольше об интересных местах и посетить их. Ещё одним из вариантов является поездка в соседний город, где можно хорошо провести время.

Фото: istockphoto.com

Передвижения по стране не запрещены, поэтому можно отправиться в любой уголок нашей необъятной родины, но изучив перед этим карантинные правила. Самое главное – не забывайте носить маску, мыть руки с мылом и минимизировать контакт с окружающими.